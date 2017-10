FOTO Bývalá tenisová hviezda zmenená na nepoznanie: Po kariére vážila 120 kíl!

Niekdajšia austrálska tenistka Jelena Dokičová (34) vážila počas svojej aktívnej kariéry približne 60 kilogramov. Po tom, čo sa pobrala do športového dôchodku, ručička jej váhy vyskočila na raz toľko!

Spoznali by ste Jelenu Dokičovú v čase, keď aktívne hrala tenis?

Môžeme bez problémov napísať, že Jelena bola počas svojej kariéry krásna športovkyňa a dokonca to dotiahla až na štvrté miesto rebríčka WTA. Bolo to síce ešte v roku 2002, no aj potom patrila k líderkám na okruhu.

Jelena Dokičová v čase, keď mala 120 kíl. Foto: dailytelegraph.com.au

Keď však skončila s kariérou, jej postava dostala poriadne zabrať. Kým počas kariéry vážila šesťdesiat kilogramov, potom sa jej váha vyšplhala až na dvojnásobok. Keď sa zastavila na čísle 120, začala Dokičová chudnúť. Podľa jej slov za to, že toľko pribrala, viní depresie a problémy so štítnou žlazou. Jelena si však povedala, že stačí a vybrala sa cestou diét.

"Nie je to len o chudnutí, ale aj o získavaní sebaúcty," vyhlásila Dokičová pre britské médiá. Po prvej dávke chudnutia sa jej váha zredukovala na 90 kilogramov. "Musela som sa naučiť trpezlivosti a dodržať diétu je väčšia výzva, ako ktorákoľvek z iných fyzických vecí," dodala 34-ročná Austrálčanka so srbskými koreňmi.

Bývalá tenistka už zhodila 30 kíl a chce v chudnutí naďalej pokračovať. Foto: dailytelegraph.com.au

Dokičová radikálne zmenila jedálniček a dokázala, že sa s váhou bojovať dá. "Ryby a zelenina sa stali mojím hlavným jedlom. Dala som dole tridsať kíl, ale som len na pol ceste za svojim cieľom," skonštatovala Jelena, ktorá sa tak chce dostať na svoju pôvodnú váhu.