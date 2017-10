EXKLUZÍVNE Z MONAKA Na obede u Djokoviča: Hviezdny tenista vás nasýti a neokradne

V Monaku vlastnia reštaurácie rôzne hviezdy, patrí k nim aj legendárny tenista Novak Djokovič (30). Jeho reštaurácia Eqvita je už na prvý pohľad iná. Dizajnom či ponukou jedál ide svojou vlastnou cestou proti zaužívaným trendom a v podstate tak odráža postoj svojho majiteľa. Neodolali sme a zašli na návštevu.

Víťaz 12 grandslamových turnajov si dal od športu pauzu, dôvodom boli zdravotné problémy s lakťom. Na profiokruh sa Djokovič vráti až budúci rok. Biznis však musí fungovať ďalej a tomu reštauračnému v Monte Carle sa celkom dobre darí. Podnik postavil na stravovacích princípoch, ktoré mu pomohli prekonať alergie, vďaka čomu sa dostal na tenisový trón. Funguje už viac ako rok.

Aj takéto chutné a zdravé pokrmy nájdete v reštaurácii u Novaka Djokoviča. Foto: Martin Domok

„Snažíme sa robiť veci trochu inak, než je zvykom v Monaku,“ potvrdil čašník Matteo. „Zakomponovali sme do jedálneho lístka vegánsku a bezlepkovú stravu. Varíme zdravo, to je naša priorita,“ zdôraznil. Rozdiel vidieť aj navonok. Stačí sa pozrieť na vedľa stojacu reštauráciu kontroverzného podnikateľa Flavia Briatoreho, ktorého vyhodili z kolotoča formuly 1 pre zorganizovanie nehody v pretekoch. Tá láka hostí luxusným dizajnom. Eqvita je odlišná. Strohá, no vkusná a vďaka kriedovým nápisom na tabuliach aj veselá.

Najviac hostí sa tu premelie ráno a na obed. Prísť v čase raňajok sa oplatí. „Šéf k nám chodieva takmer každý deň na raňajky. Dáva si stratené vajce na hrianke a navrch trošku avokáda. Potom ide na tréning,“ prezradil Matteo.

Ďalší z čašníkov Frédéric doplnil, že na jedle, ktoré získalo aj michelinskú hviezdu, si pochutilo už plno VIP hostí. „Za všetkých spomeniem herca Roberta De Nira, bývalého pilota formuly 1 Nica Rosberga či speváčku Lanu Del Rey,“ vymenoval. „Viete, tu v Monaku prejdete pár metrov a zaručene narazíte na nejakú celebritu. Po čase si na to zvyknete a už vám to príde ako úplne prirodzená vec,“ podotkol.

V reštaurácii vás privíta milá a príjemná obsluha. Foto: Martin Domok

A ceny? Nič premrštené. Za hlavné jedlo zaplatíte od 15 do 18 eur, to si vedia vypýtať aj v našich reštauráciách. Na to, že ste v meste, kde ceny bytov bežne prekračujú miliónovú hranicu a jachta manželov Geissenovcov nie je ani tou najväčšou v neďalekom prístave, ide o ľahko stráviteľný hlt.

Z jedálneho lístka

Čerstvý pomarančový džús 5 eur

Rajčinovo melónové gazpacho 8 eur

Hubová polievka 9 eur

Domáca bruschetta 10 eur

Špenátovo jahodový šalát s pistáciovými orieškami 15 eur

Macaroni s pestom a píniovými orieškami 15 eur

Vegánsky burger 17 eur

Quinoa, sladké zemiaky, huby a brokolica 18 eur

Obedové menu (polievka, hl. jedlo alebo šalát, víno / voda, káva / čaj) 22 eur