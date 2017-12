Česká tenistka Karolína Plíšková (25) a jej partner Michal Hrdlička po prvýkrát prehovorili o svadbe. Majú sa radi a plánujú svoju lásku spečatiť. Vedia aj kedy, len nejasno majú v tom aká bude.

Spolu sú stále. V súkromí i v práci, keďže Michal robí Karolíne manažéra. Nedávno však prekvapili svojim plánmi do budúcnosti. Svoj vzťah chcú oficiálne spečatiť a tak by z nich čoskoro mali byť manželia.

„O svadbe sa veľa rozprávame, plánujeme ju na budúci rok. Je pravda, že odkedy som s Michalom, darí sa mi. Je to asi tým, že som spokojná v súkromí a to sa prejavuje aj na kurtoch,“ priznala Plíšková, ktorú citoval portál isport.cz.

Česká tenistka dieťa tak skoro neplánuje. Foto: Instagram

„Deti zatiaľ plánovať nebudeme. Počkáme aspoň štyri roky. Najprv svadba, potom potomkovia,“ povedal Hrdlička. „Bude to svadba z lásky, nie kvôli dieťaťu,“ zasmiala sa Karolína, ktorá sa už na veľký deň teší.

Dvojica má však jeden problém. „Ja by som chcela malú svadbu, kde by sme boli len my dvaja a široko ďaleko nikto. Michal by si zase prial poriadnu veselicu, na ktorej chce oslavovať s kamarátmi,“ dodala Plíšková.