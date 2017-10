Bývalý tréner Slovana Miloš Říha po vyhadzove prehovoril: Skončil kvôli alkoholu?

Po zlých výsledkoch sa vedenie bratislavského Slovana pred dvomi týždňami rozhodlo vyhodiť Miloša Říhu (58) z trénerskej stoličky. Tretiu sezónu v Bratislave nedokončí a pre český denník Sport svojrázny búrlivák poodkryl rôzne témy. Sám tvrdí, že od hráčov očakáva za tvrdé slová voči nim aj tvrdú odplatu. My z dlhého rozhovoru vyberáme niekoľko otázok.

Stihli ste Slovan za dva týždne po vyhadzove vymazať z hlavy? Stále to cítim. Bol to môj klub s výbornými hráčmi, skvelým zázemím, úžasnou atmosférou a naviac skvelými šéfmi. To človek len tak nehodí za hlavu.

Hovorí sa, že po vašom odchode kabína konečne zacítila pokoj. Pokoj zavládol, pretože tréner Zankovec je iný typ. Zatiaľ nikoho nepozná, musí kabínu spoznať a prečistiť. Ja som to už vedel a som tréner, ktorý na chalanov kričí. Som dôsledný, aby sa úlohy plnili, čo niektorým hokejistom môže prekážať.

Říhu nahradil na lavičke Slovana Bielorus Eduard Zankovec Foto: TASR

Koľko nervov vám vzal viac než dvojročný angažmán v Slovane? Slušne sa to nedá povedať, boli to sračky. Najprv neboli peniaze, prehovárali sme ľudí a veľa vysvetľovali. Mrzí ma, že každú sezónu malo vedenie trpezlivosť, no teraz už nie.

Najťažším momentom bolo trénovať tím, ktorý nemá peniaze? Nie, to sa stalo teraz. Trénoval sa mužstvo, čo mi neverilo. Samé pripomienky a výhovorky, namiesto toho, aby sa „kusli“ a začali makať.

Avšak je správne na hráčov kričať, keď nemajú to, čo im patrí? Toto v daný moment nechceli počuť. Ja sa na to nedívam, pretože ak idú na ľad, tak musia odviesť najlepšiu prácu a potom si až hovoriť, čo potrebujú. Na ľade toto v hlave nemôžete mať. Bohužiaľ, pokiaľ bude finančná stabilita bude Slovan skvelý klub na výbornej adrese.

Slovan (v modrom) sa momentálne výsledkovo trápi. Foto: TASR

Cítite, že sa vytráca pokora u slovenských i českých hokejistov? Máme predsudky voči Rusku, no tam by si hráči nikdy nedovolili k trénerom, to čo u nás. Ak prídu naši hráči domov z cudziny, zrazu si dovoľujú veľa vecí. Chýba úcta k hokeju a ostatným ľudom. Tú vôbec nemajú. Kto pracuje, tak vydrží a dá svoje ego bokom, nakoniec výsledok sa dostaví pre hráča i mužstvo. Hráči by mali u nás menej hovoriť a viac pracovať. Tiež viem, že po tomto rozhovore mi veľa hráčov naloží, ale ja to takto cítim.

V Pardubiciach sa šepkalo, že máte problémy s alkoholom. Teraz to isté rezonuje v hokejovom zákulisí. Aký máte na to názor? A že to zrovna hovoria tí, ktorí chlastajú najviac? Mne to je úplne jasné. Mám rád víno, to všetci v Pardubiciach vedia, organizuje rôzne degustácie. Nikdy to neovplyvnilo moju prácu, o to sa nikto nemusí báť.

Prečítajte si tiež: