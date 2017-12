Belgičanka Marieke Vervoortová (37) si po paralympiáde z Ria chce splniť poslednú životnú túžbu. Doma v Bruseli sa chystá podstúpiť eutanáziu, ktorá je v Belgicku povolená. Britský denník Daily Telegraph informuje, že čoskoro sa jej životná púť skončí, keďže trpí nevyliečiteľnou chorobou.

Zažiarila na olympiáde, no známa športovkyňa túži len po jedinom: Už nevládzem, chcem zomrieť!

Belgičanka v tom mala jasno už pred letom 2016, keď sa konala paralympiáda v brazílskom Riu, na ktorej získala striebornú medailu: „Dokončím, čo som si v Riu predsavzala a už chcem len jediné: Zomrieť!“ K týmto slovám sa len ťažko dá niečo dodať. Silný odkaz je plný bolesti, takou veľkou, akou trpí kvôli zákernej chorobe. Marieke diagnostikovali degeneratívnu poruchu a ide o chorobu, ktorá sa nedá vyliečiť.

Choroba sa postarala o to, že športovkyňa je čoraz častejšie v nemocnici, aby sa ako-tak zbavila obrovskej bolesti. Tie ju sužujú každý jeden deň. „Trpím obrovskými bolesťami a stane sa, že celú noc nezažmúrim oko, tak idem radšej trénovať. Práve preto je Rio mojim posledným splneným snom,“ skonštatovala Marieke Vervoortová pre Daily Telegraph. Keďže v Belgicku je eutanázia povolená, na takýto dobrovoľný odchod z tohto sveta sa Marieke pripravuje.

Marieke Vervoortová je úspešnou športovkyňou, ktorá už ďalej nechce trpieť. Foto: Getty Images

Krutá realita sa postupne stane skutočnosťou, pretože momentálne leží v bruselskej nemocnici. „Už nechcem trpieť,“ hovorí na posteli z piateho poschodia Bruselskej univerzitnej nemocnice.

„Je to pre mňa ťažké, mám obrovské depresie, veľa plačem a už to ďalej nejde.“ Posledné slová len dokumentujú jej skalopevné rozhodnutie. „Ak existuje Boh, tak musí byť na mňa veľmi zlý, keďže ma takto potrestal. Ľudia budú za mnou plakať, ale rada by som im poďakovala, že som mohla žiť. Môj cieľ sa naplnil.“