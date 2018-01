Zarobené milióny im nestačia: S čím podnikajú Hossa a sexi Hantuchová? Z českých legiend sú skrachovanci!

Príbehov o športovcoch, ktorí sa po kariére nedokážu zaradiť do bežného života, nájdete na internete mnoho. Mnohí z nich žijú v akejsi bubline, ktorá po ukončení profesionálnej kariéry spľasne a prechod do bežného života nezvládnu až tak, že ich osudy sa skončia tragicky. Sú však aj takí, ktorí myslia na život po tom, čo dajú profesionálnemu športu definitívne zbohom. Niektorým ich úmysly priniesli úspech, ďalší o svoje milióny prišli, no čo je podstatné, ich povolania majú s predošlou kariérou športovca spoločné len pramálo.

Zarobené milióny im nestačia: S čím podnikajú Hossa a sexi Hantuchová? Z českých legiend sú skrachovanci!

Marián Hossa – Slovenský hokejista kariéru ešte stále nezavesil na klinec, no kožné problémy a alergia na výstroj k tomu 39-ročného rodáka zo Starej Ľubovne zrejme prinútia. Trojnásobný víťaz Stanley Cupu sa slovenským fanúšikom výlučne spája s hokejom, veď ide o jedného z najlepších hráčov v histórii tohto športu. Ak poznáte Hossu dobre, určite vám neuniklo, že jeho obľúbeným jedlom sú pirohy. A možno práve aj vy si kupujete v obchodoch rôzne múčne výrobky od jeho firmy, ktorá vyrába mrazené produkty ako pirohy, knedličky, šúľance a mnoho ďalších. Foto: archív Pokračovanie na ďalšej stránke

