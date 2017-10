Vlhovej prvé kolo nevyšlo podľa predstáv: V cieli nešetrila kritikou na svoju adresu!

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová postúpila 17. najlepším časom do druhého kola obrovského slalomu Svetového pohára v rakúskom Söldene. V 1. kole so štartovým číslom 14 zaostala za vedúcou Taliankou Manuelou Mölggovou o 1,66 sekundy. V druhom kole (13.00) tak vyštartuje ako 14. v poradí.

V cieli sme zdokumentovali Petrine prvé dojmy z úvodného štartu v sezóne. Vzhľadom na stratu na víťazku 1. kola neboli práve najlepšie. „Necítila som sa v tom vôbec dobre. Z môjho pohľadu to bola veľmi zlá jazda, viem ísť omnoho lepšie. Uvidíme, aké to bude v druhom kole,“ uviedla pre Plus JEDEN DEŇ a TASR.

Nespokojná bola najmä s vrchnou časťou trate v Söldene. „Tú strminu som úplne pokazila a tam som v podstate stratila všetko,“ skonštatovala sebakriticky.

Organizátori posunuli miesto štartu o 80 metrov nižšie pre silný vietor, ktorý robil pretekárom problémy aj v piatok a museli preň zrušiť tréningy na trati. „Podmienky máme všetky rovnaké. Je jedno, či fúka, alebo nie. Treba ísť naplno a dnes mi to trošku nevyšlo. Ako som však hovorila, ešte máme druhé kolo,“ dodala Petra Vlhová.