Vlhová v ankete Športovec roka porazila rivalku a kamarátku: Toto vôbec neriešim!

Slovenské zjazdové lyžovanie má za sebou veľmi úspešný rok 2017, čo sa odzrkadlilo aj v ankete Športovec roka. V kategórii jednotlivcov sa historicky prvýkrát objavili v Top 3 až dve lyžiarky, Petra Vlhová obsadila druhé miesto a Veronika Velez Zuzulová skončila hneď za ňou.

Obe boli navyše členkami aj miešaného družstva, spolu s Andreasom Žampom a Matejom Falatom, ktoré si na majstrovstvách sveta v St. Moritzi vyjazdilo striebro a vďaka tomu dosiahlo v koncoročnej ankete prvé miesto v kategórii kolektívov.

Kým na začiatku roka dominovala na svahoch Velez Zuzulová, do novej sezóny vstúpila vynikajúcimi výkonmi jej mladšia kolegyňa a kamarátka. Tá vyhrala úvodný slalom SP v Levi, v Killingtone skončila druhá a rovnako aj v paralelnom slalome v Courchevel. V ankete ju zdolal iba Peter Sagan. "Som šťastná, že vôbec môžem byť v Top 10 ankety a som šťastná, že som na druhom mieste. Ale aj keby som bola piata, šiesta bola by som rada, že som tam. Ďakujem novinárom za všetky hlasy, a že mi prejavili takúto vďaku," povedala.

Momentálne dve najlepšie slalomárky sveta - Petra Vlhová a vpravo Mikaela Shiffrinová. Foto: Martin Baumann

Potešilo ju, že sa do Top 3 dostala aj druhá zástupkyňa jej športu a potešilo by ju, aj keby medzi nimi bolo poradie opačné. "Neriešim, ktorá z nás ja vyššie. Myslím si, že je všeobecne dobré pre slovenské lyžovanie, že v Top 3 sú dve lyžiarky. Som šťastná, že sme obe tam a vážim si to,"uviedla.

Spomienkami sa vrátila aj k februáru v St. Moritzi, kde získala svoju prvú medailu na majstrovstvách sveta. Tesne jej ušla tá zo slalomu, v ktorom skončila na "zemiakovom" štvrtom mieste, v obráku bola ôsma, ale všetko si vynahradila v tímovej súťaži. "Keď sme vyhrali súťaž miešaných družstiev boli to pekné momenty a veľká vec pre Slovensko. Som rada, že som mohla byť v tom tíme, a že mám prvú medailu z MS," dodala.

Velez Zuzulovú výsledok v ankete potešil, aj keď ankety príliš nerieši. "Ja v anketách nikdy nemám nejaké ciele, pretože o tom rozhodujú ľudia a niektorým som sympatickejšia ako iným. Tak to aj beriem. Ale vždy to poteší."