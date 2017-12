Veľkohubý Fury si to chce rozdať s premožiteľom Klička: Tieto slová ho ale nepotešia!

Od súboja s Vladimirom Kličkom sa v živote Tysona Furyho zmenilo veľa vecí. Anglický boxer sa naposledy predstavil v ringu práve proti ukrajinskej legende a odvtedy bojoval s depresiami, závislosťou na alkohole, ale aj s podozreniami z dopingu. Fury niekoľkokrát ohlásil koniec kariéry, no zdá sa, že teraz so svojím návratom myslí vážne.

Tyson Fury má za sebou ťažké obdobie, no teraz sa chce vrátiť do ringu.

Veľkohubé vyhlásenia boli vždy špecialitou Furyho a na súboj pri svojom návrate do ringu vyzval rovno Anthonyho Joshuu, posledného premožiteľa Vladimira Klička. Aktuálneho majstra sveta v ťažkej váhe by Fury chcel zdolať aj preto, aby získal naspäť opasky, o ktoré po svojich problémoch v súkromí prišiel. Nebude to však také jednoduché.

Promotér boxerských stretnutí Eddie Hearn vylúčil, že by si Fury zmeral sily s Joshuom tak skoro. Problémom nie je to, že 29-ročný navrátilec dva roky neboxoval, ale požiadavky „Cigánskeho kráľa“, ako Furyho prezývajú. Preto má prípadný najväčší boxerský duel v britskej histórii zatiaľ červenú.

Rozdá si to Anthony Joshua s Tysonom Furym? Foto: TASR

Fury totiž požaduje 60 percent z finančného zisku, výber šatne a chce a prísť do ringu až po Joshuovi. Ak by obhajoval svoje tituly, takéto požiadavky by boli v poriadku, lenže v tomto prípade je iba vyzývateľ. „V tomto prípade nie je duel možný. Nebavíme sa tu ani o tom, že je to dohodnuté z 5, 10, 15 či 20 percent,“ povedal anglickým médiám Hearn.

„Tyson je dobrovoľným vyzývateľom a má svoju cenu, to je samozrejmé. V tejto chvíli však tento duel ani neprichádza do úvahy. Reči mu idú veľmi dobre, no pokiaľ to ostane len pri nich a nebude nič ďalšie ochotný spraviť, tak sú ďalšie vyjednávania zbytočné,“ dodal promotér pästiarskych zápasov.

Obaja kohúti si tak zatiaľ môžu naďalej vymieňať odkazy prostredníctvom sociálnych sietí, no duel Tysona Furyho s Anthonym Joshuom by určite prilákal k obrazovkám milióny divákov po celom svete. Na ťahu je vyliečený Fury, dokáže zvoľniť zo svojich požiadaviek?