Šport nemá žiadne limity! Dokazuje to 69-ročná dôchodkyňa Kittie Weston-Knauer, ktorá už skoro 30 rokov preteká na BMX bicykli. A kedy je pripravená zavesiť svoju športovú kariéru na klinec? Fanúšikov ubezpečuje, že sa to tak skoro určite nestane.

VIDEO Toto vás zrazí do kolien! Babka kaskadérka potvrdzuje, že vek je len číslo

Ak by ste čakali, že táto pani bude pretekať len na nejakom malom mestskom okruhu, tak sa mýlite. Kittie cestuje po súťažiach po celých Spojených štátoch amerických. Jazdí totiž na pretekoch po najväčších tamojších tratiach. „Len sa teším zo života,“ vyhlásila čiperná babička. Tá počas života pracovala ako riaditeľka strednej školy v Des Moines. „Tvrdo som makala, aby som sa teraz mohla baviť.“

K netradičnému športovému koníčku ju priviedol jej syn Max alebo lepšie povedané, skôr ju k tomu vyprovokoval. „Ak si myslíš, že je to jednoduché, tak prečo to neskúsiš?“ Kittie vzala synove slová vážne, a keď mala 40 rokov, tak na Deň matiek začala jazdiť. „Vzala som Maxovu helmu a rukavice a šla na to. Ostatok je už len história,“ spomína s úsmevom Kittie.

V súčasnosti preteká Američanka naozaj s mladými súperkami. Jej kategória je totiž od 56 rokov nahor. Konkurencia ju síce bežne predbehne, napriek tomu nestráca chuť súperiť. „Nepozerám sa na rýchlejších súperov odo mňa, lebo sa s nimi cítim dobre,“ poznamenala.

Jej telo si však za náročný program vybralo svoju daň. Pred letom si zlomila členok. V liečbe nič nepodcenila a na okruhy sa vrátila opäť v septembri na jej obľúbených pretekoch v Texase. Týmto ubezpečuje svojich fanúšikov, že tak skoro s pretekaním nehodlá skončiť.