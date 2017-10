VIDEO Škandalózny záver Joshuovej obhajoby v ťažkej váhe: Gesto rozhodcu vyvolalo kontroverzie!

Britský boxer Anthony Joshua obhájil tituly šampióna ťažkej váhy organizácií WBA a IBF, keď v sobotu v noci zdolal Francúza Carlosa Takama technickým knokautom v desiatom kole. Divácky atraktívny zápas poznačilo kontroverzné ukončenie duelu ringovým rozhodcom.

Tridsaťšesťročný Takam, ktorý nahradil pôvodného Joshuovho súpera Kubrata Puleva z Bulharska len 12 dní pred zápasom, predviedol z pozície neznámeho outsidera mimoriadne odhodlaný výkon. Prvý vážnejší vzruch prinieslo druhé kolo, v ktorom Joshua utrpel zlomeninu nosa po zásahu súperovou hlavou.

Napriek zraneniu poslal vo štvrtom kole Takama do počítania, navyše mu spôsobil krvácajúcu tržnú ranu nad okom. Rodák z Kamerunu napriek zhoršenému videniu odolával favoritovi a podchvíľou hrozil nebezpečnými výpadmi. V desiatom kole Joshua zatlačil otraseného Takama na povrazy a ringový rozhodca Phil Edwards i napriek aktívnej obrane Francúza súboj ukončil.

Dvadsaťosemročný Joshua pred takmer 80-tisícovou kulisou štadióna v Cardiffe zaokrúhlil počet svojich víťazstiev na 20, pričom všetky ukončil pred časovým limitom. V pozápasovom rozhovore uviedol, že jeho úlohou je bojovať a nestarať sa o verdikty arbitrov.

Rozhodca zasiahol do duelu v 10. kole a kontroverzne ho ukončil. Foto: Getty Images

"Bol to dobrý zápas, Takam predviedol kvalitný výkon. Snažil som sa ho zlomiť, žiaľ rozhodca to ukončil skôr. Myslím, že ľudia chceli vidieť Takama na zemi v bezvedomí," vyhlásil olympijský víťaz z Londýna, pre ktorého to bola prvá obhajoba titulov od aprílového triumfu nad Vladimirom Kličkom.

Takam, ktorý utrpel len štvrtú prehru zo 40 zápasov, po zápase netajil rozhorčenie a žiada odvetu: "Nemyslím si, že zápas mal byť zastavený. Anthony je veľký šampión, rovnako britskí fanúšikovia sú skvelí. Som šťastný, že som tu mohol byť, ale prečo to zastavil? Rešpektujem toto rozhodnutie, ale chcem odvetu." Podľa promotéra Eddieho Hearna, zastupujúceho britského pästiara, je však pravdepodobnejší iný scenár - duel medzi Joshuom a rovnako dosiaľ neporazeným Američanom Deontayom Wilderom, ktorého začiatkom novembra čaká obhajoba titulu organizácie WBC.

