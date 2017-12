VIDEO Škandál na šampionáte v šípkach: Neuveríte, akú špinavosť spravil hráč pre postup!

Na Slovensku sú šípky považované za krčmový šport, no napríklad v takom Anglicku je to uznávané odvetvie, ktoré sledujú tisícky divákov. Aj na prebiehajúcich majstrovstvách sveta v Londýne je plná hala. Lenže aj týmto športom otriasol škandál, ktorý nemá s fair-play nič spoločné. Posúďte sami!

Hneď v prvom kole sa "predviedol" domáci Justin Pipe, ktorý úmyselne podišiel za svojho súpera a začal kašľať. Táto zákerná taktika vyšla a Novozélanďan Bernie Smith pri rozhodujúcich hodoch zaváhal. Do ďalšieho kola napokon postúpil Pipe.

Keďže šípky sú športom, kde je fair-play jednou zo zásadných vecí, okamžite takéto správanie zarezonovalo aj tamojšími médiami. Pipeho totiž pri svojom nevhodnom správaní prichytili kamery.

"Keď si potreboval naozaj odkašľať, neurobil nič preto, aby sa odvrátil od súpera. Bola to taktika a Smith následne minul. Je jedno, či to Smith počul alebo nie, bol to zámer. Keby to bol spravil napríklad taký Phil Talyor, boli by toho plné britské noviny," vyhlásil bývalý hráč a komentátor televíznej stanice Sky Wayne Mardle.

Mimochodom, Phil Taylor je legenda šípiek, veď svetový šampionát ovládol šestnásťkrát a tento rok je jeho posledným v kariére. A čo je ešte zaujímavejšie, Taylor vyzve v druhom kole práve hriešnika Pipeho!