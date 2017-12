Napriek tomu, že Peter Sagan si ocenenie Športovec roka 2017 neprišiel osobne prevziať, RTVS priniesla s Tourminátorom vskutku netradičný rozhovor.

Všetko „spáchal“ redaktor RTVS Mojmír Procházka, ktorý pripomínal Ďura Mokrého z čias relácie Je to možné, keď si okrem iných vystrelil, napríklad, z Jaromíra Jágra či dokonca Davida Beckhama.

Začalo sa to otázkou, či Sagan pridá na budúci rok šiesty titul majstra sveta, pokračovalo otázkou, či bude slovenský cyklista pretekať na zimnej olympiáde v kórejskom Pjongčangu a zaklincovala to žiadosť o podpis fotografie sesternice Terezky, ktorá si kyticu kvetov položila rovno do WC.

Peťovi z otázok v netradičnom rozhovore až vlasy stáli dupkom. Tourminátor predviedol účes, ktorý mu zdobí momentálne hlavu po tom, ako mu dorástla vyholená hlava. Takýchto rozhovorov zrejme ešte veľa nerobil...

Rozhovor so Saganom začína v čase 6:57