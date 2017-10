Usain Bolt chce po skončení kariéry presedlať na futbal: Záujem hlási anglický klub!

Veľký prestup! Ten sa chystá vo svete športu. Svetový rekordér z atletického oválu Usain Bolt (31) sa už predtým, ako ukončil kariéru, pohrával s myšlienkou, že by rád skúsil profesionálnu dráhu futbalistu. Nie je vylúčené, že ho uvidíme na zelených trávnikoch, keďže dostal ponuku z Anglicka.

Jamajský fenomenálny špritnér, ktorý po nedávnych MS v Londýne ohlásil koniec atletickej kariéry, myslí na návrat. Nie však vo svojom odvetví, ale vo futbale. Práve po tom, čo na svetovom šampionáte skončil na sto metrov až tretí, si povedal dosť. A na túto počesť usporiadal megapárty.

Ešte počas toho, ako dlhé roky kraľoval v hladkých šprintoch, uvažoval nad futbalom. Ten je totiž jeho obľúbeným športom. "Po kariére atléta by som chcel začať hrať futbal," vyhlásil jamajský hrdina pre fifa.com.

Usain Bolt poškuľuje po futbalovej kariére. Foto: Profimedia

Iste, klub, ktorý by Bolta angažoval, by mal o reklamu a sponzorov postarané. Lenže má deväťnásobný zlatý olympijský medailista šancu sa v 31 rokoch presadiť vo svete profesionálneho futbalu? "Už som to spomínal viackrát, že je o moje služby záujem. Teraz som ale zranený, no od ďalšieho roku snáď budem môcť hrať," poznamenal Usain.

Bývalý šprintér sa netají tým, že je veľkým fanúšikom Manchestru United, no tam o jeho angažovaní neuvažujú. Za to druholigový klub Burton Albion mu údajne ponúka skúšku. To, či ale Bolt zakotví v tomto anglickom tíme sa uvidí až po tom, ako sa vystrábi Jamajčan zo zranenia.