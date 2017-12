Peter Sagan je nevinný. Tak znie konečná dohoda medzi slovenským cyklistom, Borou-Hansgrohe a Medzinárodnou cyklistickou úniou UCI v súvislosti s kontroverzným vylúčením z Tour de France.

Cavendish po páde skončil so zlomenou lopatkou.

"Obe strany sa dohodli, že kolízia bola nešťastná a neúmyselná udalosť a že komisári UCI urobili svoje rozhodnutie na základe svojho najlepšieho úsudku za daných okolností,"uvádza sa v stanovisku UCI.

Sagan bol po vylúčení z Tour sklamaný a držal sa svojho názoru, že trest dostal neprávom. Najnovšie rozhodnutie prijal. „Minulosť je už zabudnutá. Teraz sa to týka zlepšovania nášho športu do budúcnosti. Privítal som fakt, že to, čo sa mi stalo vo Vittel, ukázalo, že práca komisárov UCI je náročná a že UCI uznala potrebu zjednodušiť ich robotu v čo najefektívnejšej miere. Som rád, že môj prípad povedie k pozitívnemu vývoju,“povedal.

Pád Cavendisha v súboji s Petrom Saganom bol nezavinený. Foto: Getty Images

Ku konečnému rozhodnutiu sa vyjadril aj tím Dimension Data, za ktorý jazdí Mark Cavendish. Ten po kolízii so Saganom narazil do zábrany a kvôli zraneniam bol taktiež nútený opustiť Tour.

„Ako pretekári a tímy chceme, aby všetky strany spolupracovali, aby spravili preteky bezpečnými a aby si ich všetci užívali,“uvádza sa v stanovisku Cavendishovho tímu, ktorý však následne pritvrdil.

„Vzhľadom na to, že sme tím s pretekárom, ktorý v konečnom dôsledku pri tejto havárii utrpel najviac, sme boli prekvapení, že sme neboli zahrnutí do celého procesu, aby sme poskytli náš pohľad na vyšetrovanie.“