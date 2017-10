Trpký osud legendy, ktorú milovalo celé Československo: Dva potraty a tragická smrť brata!

Súrodencov Romanovcov milovalo v čase ich najväčšej slávy celé Československo. Sympatickí tanečníci získali štyri razy titul majstra sveta, po ukončení kariéry pôsobili v ľadovej revue Holiday on Ice. Eva (71) dnes po smrti manžela žije sama pri Manchestri a veru si aj poplače.

Napriek svojmu veku je dnes stále veľmi aktívna. Chová holuby, hrá tenis, chodí si zaplávať a obľubuje in-line korčule. Napriek tomu, že spoločnosť okolo seba má, cíti sa osamelá. Chýba jej milovaný brat a manžel, ktorý predvlani zomrel. „Často sa zvykne hovoriť, že čas hojí rany, ale ja tomu neverím,“ vyznala sa v 13.komnate Českej televízie.

S Jackom Grahamom, anglickým krasokorčuliarom, sa zoznámili v Holiday on Ice, kde pôsobili po skončení kariéry šesť rokov. Neskôr sa z nich stali svetobežníci – žili v Amerike, Anglicku, Afrike a Česku. Chovali husi, kačky, mali kone. Ale to nebolo všetko. V domácnosti mali aj šimpanza Daisy a dogu Aihu. „Tým, že Graham bol komik, mal zmysel pre humor a bolo veselo,“ prezradila Eva. Ale deti spolu nikdy nemali. „Dva razy som mala mimomaternicové tehotenstvo. Vtedy sa s tým nedalo nič robiť. Dnes by zrejme lekári pomohli,“ priznala.

Eva s bratom Pavlom patrili medzi ozdobu krasokorčuľovania. Foto: wiki

Vo dedinke pri Manchetri, kde dnes žije, sa občas cíti osamelá. „Veru si aj poplačem. Skoro každý deň, sama večer. Chýba mi s niekým sa poradiť. Vždy som s niekým bola. S rodičmi, Pavlom, Jackiem. Ale nezostáva mi nič iné, len dvihnúť hlavu a ísť ďalej,“ povedala.

Po skončení kariéry si každý zo súrodencov našiel partnera a žili ďaleko od seba. On v Tennessee, ona v Južnej Afrike. No v kontakte boli neustále, až v roku 1972 prišiel šok. „Volala mi jeho manželka Sonja, že mal autohaváriu, ktorú neprežil. Bol vraj pomáhať kamarátovi, ktorému sa pokazilo auto. Na ceste späť dostal šmyk, vrazil do stromu a poranil si spánky. Vždy jazdil ako blázon. Máma mu vždy hovorila – Pavlíček, nejazdí tak rýchlo, ty sa zmrzačíš. A on jej na to – maminka, keď už niečo, tak sa zabijem,“ dodala Eva.

