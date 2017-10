Tragédia pred 20 rokmi v Tatrách mu obrátila život: Svetový rekordér prišiel o kamaráta, ale spoznal životnú lásku!

Mohol byť mŕtvy. Reč je o bývalom českom desaťbojárovi Romanovi Šebrlem, ktorý bol spolu s ďalšími atlétmi pred dvadsiatimi rokmi na sústredení vo Vysokých Tatrách. Namiesto túry, sa rozhodol zostať na hoteli, čo mu zachránilo život a spoznal sa aj so svojou manželkou. Čo sa vtedy stalo?

Bol štvrtok a v kalendári svietil dátum 23. októbra 1997. Česká atletická výprava bola práve na sústredení v tatrách. Práve v ten deň mali ísť desaťbojári Roman Šebrle a Tomáš Dvořák s prekážkárom Davidom Nikodýmom, šprintérom Martinom Šimůnkom a viacbojárom Kamilom Damaškom na túru na Slavkovský štít. Desaťbojári ale nakoniec zostali na hoteli. Šebrle bol unavený a Dvořáka trápilo zranenie. To im zachránilo životy!

Atléti tak zobrali Šimůnka, ktorý mal na sústredení bežkyňu Evu Kasalovú. Trojčlenná výprava tak vyrazila na Seate Ibiza zo Štrbského Plesa. Ďaleko ale nezašli, pretože auto dostalo šmyk a zrútilo sa z troch metrov a narazilo do kameňa. Vozidlo šoféroval Damašek. Prvý, kto sa dozvedel o nehode, bol Dvořák, ktorý okamžite vyrazil na miesto nešťastia.

Takto kvitla láska Šebrleho a Kasalovej v roku 2000. Foto: Profimedia.sk

„Požičal som si auto od trénera Pogányho a po ceste sme stretli hasičov a počuli helikoptéru. Hovoril som si, že sa to muselo stať v tej hnusnej zákrute. Potom sme zazreli Kamilove auto rozbité o obrovský balvan. Doráňaného Damaška už odvážal vrtuľník a dvoch chlapcov som identifikoval. Ležali za zvodidlami pod dekami. Bolo to presmutné,“ priznal pred rokmi pre Lidovky.cz Tomáš Dvořák.

Román Šebrle získal v roku 2004 olympijské zlato. Foto: ČTK

Neskôr na miesto prišiel aj Šebrle. „Všade boli policajti a na ceste ležal môj najlepší kamarát David Nikodým a Šimi. Bol to des,“ spomínal aj Šebrle, ktorý sa o sedem rokov na to stal olympijským víťazom. To, že zomrel Šimůnek, oznámil jeho partnerke Eve Kasalovej Dvořák. Tá mu v šoku dala facku a rozplakala sa. Neskôr však bežkyňu a Šebrleho dala smutná tragédia dokopy.

„Roman nebol kamarátom môjho priateľa, ale mal tam dobrého kamaráta, ktorý tam umrel tiež. Keď som potom prišla na štadión, nikto sa o tom so mnou nevedel baviť, len Roman. Takto sme sa dali tak trochu dohromady,“ priznala Eva, už Šebrlová v Českej televízii. Kedy sa teda dal atletický pár dokopy? „Bolo to na Silvestra a začali sme spolu tancovať,“ dodal Šebrle. Pár dostal požehnanie aj od Šimůnkovej mamy.