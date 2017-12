Skúškou vnútorného nastavenia vzhľadom na husté sneženie bol piatkový šprint na 7,5 km v rakúskom Hochfilzene na úvod programu žien v rámci 2. kola biatlonového Svetového pohára. Slovenskej reprezentantke Anastasii Kuzminovej to vopred bolo jasné a obstála.

"Bolo to na jednotku. Vlastne, na dvojku, keďže som skončila druhá," zasmiala sa dvojnásobná olympijská šampiónka práve z rýchlostných pretekov Kuzminová v úvode rekapitulačného rozhovoru pre agentúru SITA a dodala: "Nebolo to veru jednoduché. Od včera sme však vedeli, aká je predpoveď počasia. Bola som na tie podmienky pripravená psychicky, ale aj mazaním, skupinou štartu, nástrelom. Išlo o to, či to jednotlivé pretekárky vopred vzdajú, alebo zabojujú. Som veľmi rada, že mne sa podaril takýto výsledok. Je vzácnejší o tie náročné podmienky."

Tridsaťtriročná rodáčka z ruského Ťumeňa sa ocitla na stupňoch vo SP premiérovo od 23. marca 2014, keď zvíťazila v pretekoch na 12,5 km s hromadným štartom v nórskom Osle-Holmenkollene. Skôr si však - už ako dvojnásobná mamička - spomenula na prvý zo svojich piatich doterajších individuálnych triumfov v seriáli. Zrodil sa totiž 10. decembra 2010 práve v šprinte v Hochfilzene: "Rovnako ako teraz osobne bol pri tom synček Jelisej. Vtedy takisto husto snežilo. Pravda, zastrieľala som dve nuly... Hochfilzen je známy tým, že tu zvykne počas Svetového pohára snežiť, zďaleka sme to nezažili prvý raz. Akurát tento rok to počas majstrovstiev sveta zrejme aj vzhľadom na februárový termín bolo inak - svietilo slniečko, panovalo jarné počasie."

Synček Jelisej nechýbal pri ďalšom úspechu svojej mamy v Hochfilzene. Foto: Facebook Anastasia Kuzminová

Kuzminová v piatok netrafila hneď pri druhej rane v ľahu. Nenechala sa tým vyviesť z pokoja, vybielila ďalšie terče a neskôr v stoji bola dokonalá: "Pred dneškom som si vôbec nedávala ciele. Netušila som, ako to celé bude, či vyhrám, alebo prepadnem. Nastavila som sa na kvalitnú prácu, nezanedbanie čo i len jedného výstrelu. Na ´ležke´ som urobila tesnú chybu, mohlo to rovnako dobre padnúť. Nerozhodilo ma to: z trestného kola som išla s čistou hlavou a predsavzatím, že ďalej bojujem, nič nevzdávam. Koncentrovala som sa na to, aby každá jedna rana v stoji bola kvalitne vypracovaná. Nechcela som, aby som v cieli musela hovoriť o smole. Bolo mi jasné, že v tomto počasí je streľba kľúčová."

Sobotňajšia stíhačka na 10 km (14.45 h), do ktorej pôjde Kuzminová s mankom 22,1 s na inú biatlonovú mamičku, Bielorusku Dariu Domračevovú, sa výsostne pravdepodobne odohrá v porovnateľných klimatických podmienkach: "Hlásia tri dni sneženia. Bude to teda viac či menej čosi podobné. Verím, že trať nám upravia, aby sme nemali sneh po členky. Aj v tejto chvíli husto sneží. Zajtrajška sa však netreba báť. Všetky vyštartujeme v rozpätí piatich minút. V podstate sa dá povedať, že budeme mať úplne totožné podmienky. Rozhodnutie znova padne najmä na strelnici: štyri položky, na tom sa dá vyhrať, ale aj pokaziť si preteky. Bude to zaujímavé."

Nasťa Kuzminová obsadila v šprinte na 7,5 kilometra druhé miesto. Foto: Getty Images

Kuzminová sa na začiatku olympijskej sezóny nehodlá unáhliť s vysvedčeniami: "Na hodnotenia je ešte skoro. Plán bol, že sa chcem zúčastniť na všetkých pretekoch až na ten vynechaný ´individuál´. Vtedy som sa šetrila, neradno hneď až takto zaťažovať organizmus. Myslím si, že to bolo dobré rozhodnutie, čaká nás ešte veľa dôležitých súperení. Je podstatné zachovať si na ne jasnú myseľ, prehnane sa nevysiliť, tešiť sa na každé preteky."