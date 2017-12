Na najvyšší stupienok vystúpila po tri a pol roku. Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová v sobotu ovládla stíhacie preteky 2. kola Svetového pohára. V Hochfilzene prežila skvelý víkend, keď v piatok bola v šprinte na 7,5 km druhá.

Kuzminová odštartovala ako druhá, no v cieli za sebou nechala všetky súperky. Na 10 km trati za ňou v rakúskom Hochfilzene skončila Fínka Kaisa Mäkäräinenová (+10,2) a na treťom mieste dobehla Bieloruska Darja Domračevová (+11,8).

Pre 33-ročnú dvojnásobnú olympijskú zlatú medailistku je to ôsme víťazstvo vo Svetovom pohári v kariére. Naposledy sa tešila 23. marca 2014, keď zvíťazila v pretekoch na 12,5 km s hromadným štartom v nórskom Osle-Holmenkollene. Priamo v Hochfilzene sa Kuzinovú presadila v šprinte 10. decembra 2010, čím si vtedy otvorila svoj účet prvenstiev vo Svetovom pohári.

"Je skvelé vyhrať po takom dlhom čase. Možno výkon vyzeral ako pohodový, no na strelnici som sa poriadne vytrápila. Za žiadnu cenu som nechcela krúžiť na trestnom okruhu, no rytmus som nemohla mať rovnomerný, keďže som pocitovo akoby strácala dych. Bojovala som o každý jeden výstrel. Na lyžiach som sa postupom času cítila lepšie a lepšie a aj preto môžem povedať, že odteraz znovu milujem stíhačku," vravela v cieli šťastná Nasťa.

Kuzminová si v Hochfilzene pripísala druhé a prvé miesto. Foto: Getty Images

Celé preteky emotívne prežíval aj jej manžel a tréner v jednej osobe, Daniel Kuzmin. "Boli to ideálne preteky, ja sám som z toho veľmi šťastný. Naozaj ideálne lyže, technika, všetko, streľba bola o nervoch, ale vyšlo to, neponáhľala sa, a to bolo dobre. Boli ťažké podmienky, fúkal vietor, počkala si, urobila to perfektne, dopadlo to ideálne," zhodnotil.

Víťazka fanúšikov napínala dlhým časom pri mierení, najmä pri poslednom výstrele. Podľa Kuzmina to však padlo na úrodnú pôdu. "Nasťa vyzrela, rozmýšľala nad každým výstrelom, nad každým pohybom, ktorý do mierenia vloží. Snežilo celé preteky, na strelnici to bolo nesmierne zložité, počasie si naplno užili všetci. Najmä v stojke sa prežívala naplno každá jedna chyba. V olympijskej sezóne sú každé preteky výnimočné, no olympiáda je olympiáda, vieme, kde sme, kde sa s formou nachádzame, na akej úrovni. Všetci sme optimisti, vždy je čo zlepšovať, nechceme nič zakríknuť," dodal.