Šprintérsky kráľ Ján Volko si na Vianoce maškrty neodpustí: Bude po sviatkoch riešiť kilá navyše?

Slovenského šprintéra Jána Volka katapultovalo uplynulých dvanásť mesiacov na kráľa slovenskej atletiky a za štedrovečerný stôl zasadne ako štvrtý najlepší športovec roka 2017. Tohtoročné vianočné sviatky bude tráviť s rodinou v pokoji a bez stresu. Po náročnej sezóne plnej úspechov a rekordov mu takáto forma oddychu padne vhod.

Volko sa na blížiace sviatky teší najmä kvôli odpočinku a vedomiu, že sa nemusí nikam ponáhľať. "Pre mňa boli Vianoce od detstva najkrajším sviatkom kvôli darčekom, teraz kvôli ľuďom a atmosfére v rodine. Veľmi sa na ne teším, hlavne na ten pokoj. Nebudem sa ničím stresovať a naháňať sa," povedal pre TASR v súčasnosti najrýchlejší bežec SR.

U Volkovcov sa štedrovečerný stôl bude prehýbať od všakovakých dobrôt. "Nie sme striktní, ale samozrejme nesmie chýbať kapor a kapustnica a nejaké koláče. Takže nič extra," dodal Volko, ktorý sa nebojí, že by po sviatkoch musel bojovať s kilami. "Ja som nikdy na Vianoce neprejedal, ale samozrejme najviac som si vždy doprial koláče. Dúfam, že nebudem musieť po týchto sviatkoch riešiť váhu. Ale predpokladám, že s tým nebude problém."

Ján Volko zbieral úspechy ako na bežiacom páse. Foto: Pavol Uhrin

Držiteľ slovenských rekordov v šprinte na 100 i 200 metrov si ako dieťa Vianoce užíval kvôli darčekom, teraz sa situácia zmenila. "Ako dieťa som samozrejme mal rád, keď som niečo dostal, teraz som radšej, keď môžem urobiť radosť iným. V tomto som dospel. Mne už na Vianoce nič nechýba. Chcel by som dopriať iným." Po materiálnych veciach už 21-ročný atlét netúži, po stromčekom by si chcel nájsť niečo iné. "Ak by sa to dalo nejako zariadiť, tak zdravie. Chcem, aby boli všetci ľudia okolo mňa šťastní," uviedol Volko.

Vianočné sviatky sú spojené aj s rozprávkami, Ján Volko sa teší aj na tie. Jeho televíznym favoritom je však zimná prázdninová komédia českej režisérky Marie Poledňákovej. "Rozprávky nesmú chýbať každý rok. Najradšej si však vždy oddýchnem pri českej klasike 'S tebou mě baví svět'. Tú som vždy obľuboval,"prezradil.