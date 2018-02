Športovci a celebrity išli vždy dokopy a nikam to nedotiahli: Pozrite si najšokujúcejšie spojenia!

Láska býva často slepá a dá dokopy aj ľudí, o ktorých by ste na prvý pohľad povedali, že nemajú nič spoločné. Športovci majú po svojich bokoch málokedy partnerov a partnerky z rovnakého odvetvia, no niektoré slávne dvojice skutočne svojimi románikmi vyrazili verejnosti dych. Skĺbiť však časovo náročné životy a povolania je neraz náročné, čo má za následok rozvody či rozchody. Podaktorí športovci sa v láske už neraz sklamali, no v nasledujúcom zozname sa nájdu aj takí, ktorých vzťahy netrápia a chcú si len užiť.

Športovci a celebrity išli vždy dokopy a nikam to nedotiahli: Pozrite si najšokujúcejšie spojenia! Pošlite nám tip Tip redakcii

Žigmund Pálffy na ľade mútil hlavy obrancom súpera, no keď pomotal hlavu aj známej moderátorke Andrei Belányiovej, všetci ostali príjemne prekvapení, pretože asi nikto by si v živote nevsadil, že sa raz táto dvojica, ktorú navonok nič okrem mediálnej popularity nespájalo, dá dokopy. Ich manželstvo vydržalo len sedem rokov a počas neho sa im narodila dcérka Saskia, ktorá však od pôrodu bojovala s vážnymi zdravotnými problémami. Za rozpadom tohto páru vraj mali byť početné Pálffyho nevery, ktoré Belányiová už nedokázala tolerovať. Foto: archív Plus JEDEN DEŇ Pokračovanie na ďalšej stránke

Zobrazujem stranu 1/11 z celkového počtu 4 stránok.