Slová trénera Vlhovej vás zaskočia: Petra ešte nie je stopercentná, lebo...

Slovenskú reprezentantku v zjazdovom lyžovaní Petru Vlhovú čakajú v sobotu prvé preteky novej sezóny Svetového pohára 2017/2018. Na ľadovci v rakúskom Söldene absolvuje obrovský slalom, v ktorom pred rokom obsadila skvelé 8. miesto.

"Je pripravená tak, aby predviedla dobrý výkon. Nie je to ešte stopercentné, keďže našim cieľom sú zimné olympijské hry," uviedol pre agentúru SITA taliansky kouč 22-ročnej Liptáčky Livio Magoni. Vlhová spoločne s Magonim majú za sebou druhú spoločnú letnú prípravu, ktorá sa od tej predchádzajúcej líši z viacerých dôvodov. Tým hlavným je doplnenie rýchlostných disciplín do portfólia talentovanej slovenskej lyžiarky.

"Zmenili sme predovšetkým športový tréning a zamerali sa najmä na pridanie rýchlosti do technického tréningu na lyžiach. S prípravou na sezónu som spokojný na 80 percent, pretože sme v septembri nenašli dobré podmienky a takisto sme mali problémy s optimálnym nastavením materiálu, lyží a viazania. V poslednom prípravnom bloku sme však absolvovali naozaj kvalitný tréning na súťažnom kopci v Söldene, takže máme o ňom dostatok informácií a Petra je teda výborne pripravená," ozrejmil 54-ročný Talian.

Magoni má s Petrou len tie najvyššie ambície. Foto: Michal Smrčok

Príprava piatej ženy celkového hodnotenia slalomu SP 2016/2017 bola špecifická aj v tom, že si v nej vyskúšala rýchlostné disciplíny, ktoré doposiaľ nejazdila. V budúcej sezóne si totiž k obrovskému a klasickému slalomu pridala aj kombinačné preteky. "Nejde jej to zle, ale musí sa ešte veľa učiť, aby sa v zjazde či super G dostala medzi najlepších 30 lyžiarok," pokračoval Magoni, ktorý potvrdil aj to, že v budúcnosti chcú zaútočiť na veľký krištáľový glóbus. "Určite je to reálny cieľ a s takou lyžiarkou, ako je Petra je to navyše aj logické."

Ciele v nadchádzajúcej sezóne sú v tíme Petry Vlhovej jasné. "Budeme sa sústrediť na olympijský obrovský slalom, slalom a možno alpskú kombináciu. Chceme, aby v nasledujúcej sezóne zaujala miesto v najlepšej sedmičke sveta v "obráku" a v klasickom slalome aby bola medzi Top 5 v každých pretekoch. Našim cieľom je tiež to, aby získala skúsenosti v kombinácii a super G a dosiahla dobré výsledky aj na olympijských hrách v Pjongčangu," dodal rodák zo Selvina.

Program desiatej ženy celkového poradia SP z uplynulej sezóny je nahustený. V pláne má až 30 štartov. Obavy z jej preťaženia tréner Magoni nemá: "So Slovinkou Tinou Mazeovou sme ich mali oveľa viac a vždy bola rýchla." A s akým výsledkom svojej zverenky v úvodných pretekoch nového ročníka bude Magoni spokojný? "Ak skončí v najlepšej osmičke," uzavrel taliansky kouč.