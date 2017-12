Filmy pre dospelých už síce netočí, no nálepky pornohviezdy sa tak skoro nezbaví. Mia Khalifa sa už počas svojej „kariéry“ preslávila okrem výkonov pred kamerou aj láskou k športu, no teraz ochutnala vlastnú medicínu a hviezda wrestlingu jej doslova vrátila požičané aj s úrokmi.

Mia si nedávno na YouTube založila dokonca vlastnú šou, kde sa venuje športovým témam a preberá v nej skutočne všetko. Bývalá pornoherečka natáčala filmy pre dospelých len niekoľko mesiacov, no aj tak sa stihla presláviť po celom svete a zo svojho mena ťaží doteraz.

Khalifa, ktorá má libanonské korene, naposledy vo svojej šou Out of Bounds komentovala rozhodnutie slávnej bojovníčky Rondy Rousey presedlať z bitiek v UFC na wrestling. Veľké nadšenie z toho neprejavovala a patrične to aj okomentovala. „Tu jej kariéra doslova zapadne prachom. K wrestlingu nepociťujem žiadny rešpekt, pre mňa to nie je skutočný šport. Je to trápne,“ povedala Mia.

Mia Khalifa má dokonca vlastnú šou o športe. Foto: Facebook

Silikónovú krásku zrejme nebavia nekompromisné súboje v ringu medzi tvrdými chlapmi a ženami. Hoci často ide o zábavu a viac-menej vopred dohodnuté divadlo zo strán aktérov, pri niektorých kúskoch tuhne krv v žilách. Účastníci sa nešetria a poriadne si navzájom nakladajú. A niečo v takomto duchu bývalej pornoherečke odkázala aj wrestlingová legenda Gregory „Hurricane“ Helms.

„Nehnevá ma, že pornohviezda nemá rešpekt k profesionálnemu wrestlingu. Je to jej názor, na ktorý má právo. Naše telá dostávajú poriadnu nakladačku... no a jej takisto,“ glosoval Helms na sociálnej sieti. Na čo svojimi slovami narážal, asi netreba pripomínať. Khalife jej slová oplatil rovnakou mincou a zožal veľký úspech.