Slávna pornoherečka dostala nečakaný úder: Tento športovec ju poslal kadeľahšie!

Vrátilo sa jej to aj s úrokmi! Známa pornoherečka Mia Khalifa si zrejme myslela, že nad ňu nie je. To vysvetľuje jej počin, keď na sociálnej sieti ukázala zoznam športovcov, ktorí ju chceli dostať do postele. Jeden z nich jej ale pekne naložil!

Mladý americký futbalista sa s pornoherečkou nemaznal. Foto: Instagram, Getty Images

Slávna pornoherečka dostala nečakaný úder: Tento športovec ju poslal kadeľahšie! zdieľajte článok Pošlite nám tip Tip redakcii

Kráľovná pornopriemyslu sa prerátala a takú inteligentnú odpoveď, akú jej poslal hráč amerického futbalu Juju Smith-Schuster, si do vitríny nedá. Mia Khalifa je populárna aj na Instagrame, Twitteri, či Facebooku, a tak si zrejme myslela, že jej prejde všetko a muži z nej padnú „na zadok“. Nič také sa ale neudialo. Čítajte viac FOTO Slávna pornoherečka zosmiešnila športovú hviezdu: Poníženie, ktoré nečakal Pre 24-ročnú krásku s bujným poprsím muselo byť ponižujúce, keď jej hráč Pittsburghu Steelers na odkaz odpovedal takto: „Ach, som síce mladý, ale nie hlúpy.“ Smith-Schuster zareagoval na to, že pornokráľovná rozposielala zoznamy tých, ktorí o ňu mali mať záujem. Čítajte viac FOTO Bývala pornoherečka vyšla s pravdou von: Natrela známeho športovca! Mia Khalifa tentoraz ochutnala z vlastnej medicíny. Foto: Instagram Spomínaný hráč amerického futbalu, ktorý má mimochodom 20 rokov, sa však pod jej úroveň neznížil a slušne ju poslal kadeľahšie. Pod jeho odkazom sa okamžite rozšírili pochvalné komentáre, ktoré mu dávali za pravdu.

Autor: han