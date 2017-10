Sagan má nového tímového kolegu: Talentovaný Talian je z nášho Peťa namäkko!

Cyklistická sezóna sa pomaly chýli ku koncu a niektorí pretekári po nej zmenia dres. To je aj prípad talianskeho jazdca Davideho Formola, ktorý po štyroch rokoch zamáva tímu Cannondale-Drapac a v novom ročníku bude jazdiť po boku nášho Petra Sagana!

Talentovaný taliansky pretekár má stále len 24 rokov, no na konte má už niekoľko významných úspechov a skvelých umiestnení. Minulý rok skončil na Vuelte deviaty a na tohtoročnom Giro d´Italia obsadil solídne desiate miesto. V roku 2015 na talianskych cestách dokonca vyhral jednu etapu. Štart na Tour de France mu však do zbierky chýba a verí, že to sa pre prestupe do tímu Bora-Hansgrohe zmení.

Hoci sa mu od súčasného zamestnávateľa odchádzalo ťažko, ponuku nemeckého tímu, v ktorom je hlavnou hviezdou práve náš Peter Sagan, nemohol odmietnuť. Formolo verí, že práve Bora je tým najlepším riešením pre jeho vzrastajúce ambície. „Bolo to ťažké rozhodnutie, ale myslím si, že pre moju budúcnosť je správne. Chcel som skúsiť niečo nové a zmeniť niektoré veci,“ povedal taliansky jazdec pre web cyclingnews.com.

Jazdiť s Petrom Saganom je pre cyklistov veľká česť. Foto: profimedia.sk

Davide Formolo nie je jediným cyklistom, ktorý bude od novej sezóny obliekať farby Bora-Hansgrohe. Nemecký celok okrem neho získal aj skúseného Daniela Ossa a Peta Kennaugha. „Vďaka mojim dobrým výkonom sa o mňa zaujímalo hneď niekoľko tímov. Nakoniec som si vybral Boru, je to mladý tím, ale má jasne určené dlhodobé ciele,“ pokračoval taliansky cyklista.

V rozhodovaní svoju rolu určite zohral aj Peter Sagan, ktorého si Formolo pre špecializovaný web o cyklistike nevedel vynachváliť. „Sagan je veľké, veľké meno. Je to najlepší pretekár na svete, no Bora okrem toho podpísala Daniela Ossa, Peta Kennaugha a disponuje pretekármi ako Leopold König či Rafal Majka. Navyše majú už aj mňa,“ dodal 24-ročný jazdec, ktorému chuť a zdravé sebavedomie pred prestupom do Bory nechýbajú.