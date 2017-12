Môžete prísť na olympiádu, ale zabudnite, že budete reprezentovať Rusko! Takýto je ortieľ Medzinárodného olympijského výboru (MOV) pre športovcov z najväčšej krajiny sveta. Môže za to štátom riadený doping a jednou z hlavných postáv v ňom mal byť lekár Grigorij Rodčenkov (59).

Práve Rodčenkov odhalil, že databáza potvrdzujúca obvinenia zo systematického a štátom podporovaného dopingu obsahovala mená „tisícov a tisícov“ športovcov. V Rusku sa proti Rodčenkovovi búria, vraj nemá dôkazy a škandál sa opiera len o jeho svedectvo. Ruský lekár dokonca prezradil, že mal v roku 2014 sám zničiť 1 400 vzoriek v laboratóriu v Soči.

Teraz sa Rodčenkov skrýva v USA a dokonca ho zaradili do programu na ochranu svedkov.„Bojím sa o život,“ vyhlásil kontroverzný doktor. Nechcel totiž skončiť neslávne ako bývalí šéfovia Ruskej antidopingovej agentúry Sinijev a Kamajev. Tých našli mŕtvych za záhadných okolností. „Obával som sa, že ma zastrelia na objednávku vlády,“ prezradil.

Vedec musel meniť moč športovcov. Kým ľudia oslavovali šampiónov on činil dielo skazy. Foto: profimedia

No Rodčenkov životný príbeh je viac ako zaujímavý. V roku 2006 sa stal šéfom antidopingového laboratória v Moskve. Má titul PhD. z analytickej chémie. Na zlú cestu ho zlákali drogy, ktoré aj so sestrou Marinou ilegálne distribuovali. Jeho oslobodili, lenže sestru odsúdili na rok a pol. Po tomto sa Rodčenkov pokúsil o samovraždu a hospitalizovali ho.

Dal sa dokopy. Po rokoch bádania prišiel vedec na to, ako urýchliť vstrebávanie nepovolených steroidov. Namiešal dopingový kokteil s alkoholom. „Whiskey chivas pre mužov, martini vermouth pre ženy, vždy v pomere 1:1,“ poodhalil „dopingový cár“ Rodčenkov, ktorý mal mať od ministerstva pokyny na výmenu vzoriek športovcov.

„Ľudia oslavovali šampiónov a my sme sedeli a menili moč. Fungovalo to ako švajčiarske hodinky,“ povedal. Lenže po olympiáde v Soči sa v ňom niečo zlomilo a celý škandál odtajnil. „Som hrdý na verdikt MOV,“ reagoval Rodčenkov po zákaze pre potrestaných ruských športovcov štartovať na budúcoročných OH.