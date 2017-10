Poznáte deti slovenských športovcov? Nemanželský syn Pálffyho a Lintnerov babinec

Mnohí z nich patria ku špičke vo svojom obore, resp. k nej patrili, no športovej kariére už dali zbohom. Okrem toho sú z nich vzorní rodičia, čo platí to o drvivej väčšine slovenských športovcov, ktorí môžu byť hrdí okrem svojich úspechov aj na svoje rodiny a potomkov. Niektorí z nich kráčajú v šľapajach svojich slávnych rodičov a niektorých to ešte len čaká.

Slovenským športovcom robia ich deti veľkú radosť. Foto: archív, Getty Images, Facebook

Ikona slovenského hokeja Miroslava Šatan vychováva s manželkou Ingrid dve deti. Syn Mirko sa venuje hokeju a dcéra Viktória krasokorčuľovaniu. Foto: Matej Kalina Pokračovanie na ďalšej stránke

