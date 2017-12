Očistený Tóth mal nervy na prasknutie: Krivdu necítim, som silnejší než predtým

Chodecká päťdesiatka trvá takmer štyri hodiny. Maratón v spleti paragrafov, ktorý absolvoval Matej Tóth (34), sa ťahal osem mesiacov. Slovenský športovec sa teší, že má konečne pokoj. Dosiahol ďalšie víťazstvo. Medzinárodná asociácia atletických federácií (IAAF) vo štvrtok večer potvrdila jeho dopingovú nevinu.

S akými očakávaniami ste dvíhali telefón, keď vám vo štvrtok večer volal švagor Peter Korčok, prezident SAZ, aby vám oznámil rozhodnutie IAAF?



Priznávam, bol som nastavený na horšiu správu, že bojujeme ďalej, lebo sa odvolali na Športový arbitrážny súd (CAS) v Lausanne. Keď mi oznámil, že je po všetkom, bol to príjemný šok a úžasná úľava.

Aká bola vaša bezprostredná reakcia?



Neveril som a vykríkol: „Čože?“ Potom ma zaplavili pocity spokojnosti a šťastia, že sa mi tým už nebude komplikovať život. Bolo to veľmi silné. Nevedel som si predstaviť, ako sa zachovám. Snažil som sa ostať uplynulé dni pokojný, no neubránil som sa tlaku z očakávania. Potom sa spustila lavína emócií. Prvé dve hodiny som to veľmi nevnímal, vybavoval som telefonáty a odpisoval na správy, ktorých bolo minimálne toľko ako po zisku zlata na olympiáde. Bol to pre mňa najkrajší vianočný darček a v podobnom duchu sa vyjadrovali aj ľudia, ktorí mi písali. Večer to na mňa doľahlo.

S kým ste oslávili víťazstvo?



Bola to taká „digitálna“ oslava. Keďže sa všetko zomlelo večer v bežný pracovný deň, s manželkou Lenkou sme si štrngli pohárom bieleho vínka a poslali fotku mojim rodičom a jej príbuzným. Odpovedali nám rovnako, takže sme si pripili svorne celá rodina, aj keď na diaľku.

Dostanete od IAAF oficiálny list, vyjadrenie alebo niečo podobné?



Zavolali môjmu právnikovi a na zväz, pričom potvrdili, že sa nebudú odvolávať na CAS a bez obmedzení môžem ďalej športovať. Právnik mi vysvetlil, že na to neexistuje oficiálne tlačivo, jednoducho nevyužili možnosť odvolať sa voči rozhodnutiu slovenskej disciplinárky. Mali by však poslať aj stručné stanovisko.

Matej Tóth sa namiesto súperov pasoval posledných osem mesiacov s paragrafmi. Foto: David Ramos

Čo ste pociťovali, keď vám 18. decembra oznámili, že si lehotu na verdikt znova predĺžili o dva dni?



Aj preto som si myslel, že ma nečakajú pozitívne správy. Prežíval som obrovské nervy, v uplynulých dňoch sa u mňa kumuloval stres. Pomáhala mi najmä rodina – buď sme sa zahrali s dcérkami, alebo som niečo riešil s manželkou, aby som bol hlavou inde. Akonáhle som však mal pred sebou mobil či počítač, čakal som na každé pípnutie správy. V tej chvíli by sa dala nervozita krájať.

Keď sa obzriete späť, čo vám tento prípad vzal a čo dal?



Vzal mi osem mesiacov športovej kariéry, no budem sa snažiť utriediť si myšlienky tak, aby som to vnímal ako prínos. Dalo mi to obrovskú silu a vieru v náš národ, ľudí, zomklo to našu rodinu. Som silnejší než predtým.

Bolo obdobie, keď ste si mysleli, že to jednoducho zabalíte?



V určitom čase som vážne uvažoval nad tým, že moja športová kariéra je na konci a nemá význam to ďalej naťahovať. Nevedel som si predstaviť, že sa ešte postavím na štart pretekov. To bolo v začiatkoch kauzy. Vďaka obrovskej podpore ľudí som si uvedomil, že to nemôžem nechať len tak a ak budem mať príležitosť, spravím všetko pre návrat na trať. Nikdy som však nechcel vzdať boj o očistenie svojho mena.

Máte prehľad, koľko športovcov dosiahlo po nezhodách v biologickom pase niečo podobné? Bude z vás vzorový prípad ako z cyklistu Romana Kreuzigera?



Naozaj neviem, ale veľa ich nebude. Aj samotní právnici vraveli, že nie je zvykom uzavrieť to bez arbitráže. Naša obhajoba bola veľmi kvalitná a výbornú prácu odviedol aj slovenský zväz, ktorý získal naozaj kvalitné posudky od odborníkov. Vďaka tomu mi zrejme ušetrili ďalšie mesiace neistoty i financie.

Náš chodec si zlato z Ria bude môcť užívať aj naďalej. Dopingová kauza ho oň nepripravila. Foto: Profimedia

Ako chutil ranný tréning definitívne očisteného Mateja Tótha?



Ešte som sa nevedel naplno koncentrovať. Počas tej hodinky som si triedil myšlienky. Prirovnal by som to k manažérovi, ktorý si ide zabehať po náročnom dni v práci.

Môže sa s chuťou pustiť do plánovania sústredení a ďalších tréningov. Kedy pôjde do tepla?



Práve to riešim. Rád by som stihol buď prelom rokov, alebo začiatok januára. Osvedčili sa mi Kanárske ostrovy, no nevylučujem ani inú destináciu. Chcem sa tam rozbehnúť a odbremeniť od všetkých telefonátov a povinností, ktoré mám doma. Tvrdá robota príde na rad vo februári na sústredení v Afrike.

Nemohli ste obhajovať titul majstra sveta ani honor Športovca roka. Cítite krivdu alebo vás to motivuje do ďalšej práce?



Samozrejme, že to bolo nespravodlivé obvinenie, no krivdu necítim. Keď som si spätne pozeral moje odchýlky a ako sú nastavené pravidlá, uznávam, že dodržiavali postup. Nešli proti mojej osobe. Skôr by sme sa mali zamyslieť nad systémom, aby na nastavil férovejšie voči športovcom. Je mi ľúto, že som nemohol obhajovať tituly, no aj toto má svoje čaro. Nedá sa byť stále na vrchole. Posnažím sa, aby šla moja krivka opäť hore a mohli sa radovať z ďalších úspechov.