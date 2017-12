Nový Saganov spolujazdec je z Peťa hotový: Takúto poklonu mu ešte nikto nevystrúhal!

Cyklistická stajňa Bora Hansgrohe, ktorého súčasťou sú aj Slováci na čele s Petrom Saganom (27), získala do svojho košiara ďalšieho skvelého jazdca. Je ním Talian Daniel Oss (30). Jeho úlohou bude pomáhať Saganovi v závere pretekov, aby ich náš cyklista povyhrával čo najviac.

Spojenie Tourminátora a Ossa však nie je žiadna náhoda. Títo cyklisti už spolu jazdili v minulosti - v talianskom Liquigase. Obaja sa od vtedy vyprofilovali na skvelých cyklistov. Náš borec vyhral napríklad tri razy majstrovstvá sveta. Oss zase v predošlých sezónach potvrdzoval úlohu jedného z najspoľahlivejších jazdcov na jednodňových pretekoch.

Daniel Oss s Petrom Saganom už jazdil v jednom tíme. Foto: Getty Images

"Pri Peťovi budem až do záverov pretekov. To je moja úloha. Chceme dosiahnuť zaujímavé výsledky. Jazdenie s Petrom je vždy veľká zábava," povedal Oss na adresu Sagana. Práve on bol pre Taliana inšpiráciou pri príchode do Bory.

"Petra nemôžete s nikým porovnať. Nikto sa k nemu neblíži ani ako osobnosť, ani ako športovec. Človeka ako on sme nevideli posledných sto rokov. Keby som ako cyklista chcel idol, ktorý zastupuje mňa alebo cyklistiku, bol by to Peter. On je dôvod, pre ktorý som v Bore," dodal Oss.