Záhadné problémy, ktoré nikto nevie vyriešiť (vyliečiť)! Česká biatlonistka Gabriela Koukalová v tejto sezóne do bojov ešte nezasiahla a ohrozená je dokonca aj jej účasť na zimnej olympiáde, kde ešte v pretekoch jednotlivcov nezískala zlatú medailu. Za jej zdravotné problémy môže bolesť v lýtkach.

Gabriela Koukalová stále netuší, kedy sa vráti do súťažného kolotoča.

Biatlonové súťaže cez víkend pokračujú v rakúskom Hochfilzene. Práve tu v tomto roku na majstrovstvách sveta získala Gabriela Koukalová titul majsterky sveta v šprinte, no do pretekov Svetového pohára nezasiahne – jednak preto, že je zranená a v pondelok český tím v rakúskom stredisku opustila.

Koukalovú trápi záhadná bolesť v lýtkach a dátum jej návratu je skutočne vo hviezdach. Úspešná biatlonistka by však chcela stihnúť februárovú olympiádu. Vo svojej zbierke má už celkový triumf vo Svetovom pohári, zlato z majstrovstiev sveta, no najcennejší kov z vrcholného podujatia jej stále chýba.

Češku podľa jej slov vyradila z hry zmena techniky. „Myslím si, že mi k tomu problému výrazne pomohla zmena techniky behu na lyžiach, o ktorú som sa snažila v posledných dvoch rokoch na základe pokynov, ktoré som dostala. Nebola som presvedčená, že je to dobré, pretože sa mi táto technika od začiatku zdala veľmi náročná na chodidlá a lýtka, nevhodná pre pretekárku s mojou telesnou konštrukciou,“ prezradila Koukalová v rozhovore pre český denník Sport.

Kedy uvidíme Koukalovú opäť v akcii? Foto: Gettyimages

Nadšený z týchto slov nie je hlavný tréner českej biatlonovej reprezentácie Ondřej Rybár. „Ak si to myslí, tak nech si to myslí. My si chceme ako celý tím zachovať spomienky na pekné chvíle, ktoré sme s Gábinou prežili a aby sme, ak nastanú nejaké problémy, nezačali jeden na druhého pľuť,“ cituje Rybára portál iDnes.cz.

Podľa jeho slov nová technika nemôže za Koukalovej problémy, keďže populárna a obľúbená biatlonistka zbierala jeden úspech za druhým. „Nikomu nehovorila, že by ju technika akokoľvek limitovala alebo to, že je zlá. Jej problémy sa začali v júni, v dobe, keď bola po jarnej oddychovej fáze a kedy sme na kolieskových lyžiach mali najazdené len minimálne,“ dodal Rybár.

Stav Koukalovej sa vraj vôbec nezlepšuje a o jej účasti na olympiáde by sa malo rozhodnúť po novom roku. Je však možné, že do žiadnych pretekov Svetového pohára nezasiahne a nepredstaví sa ani pod piatimi kruhmi. Situácia sa môže zmeniť zo dňa na deň, no momentálne nemajú fanúšikovia Koukalovej veľa dôvodov na optimizmus.