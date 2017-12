Abigail Clarke – S Abigail to bola len krátka záležitosť a všetko sa držalo v utajení. Stretli sa spolu v Las Vegas a Mayweather ju niekoľkokrát navštívil aj v Anglicku. „Mám mnoho vzťahov s vysokopostavenými mužmi. Priťahujem to, i keď neviem prečo. Snažím sa to však udržať v tajnosti,“ prezradila po rozchode.

Foto: Instagram