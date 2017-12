Vyšla s pravdou von! Američanka Mikaela Shiffrinová (22), ktorá v posledných sezónach vládne svetovému ženskému lyžovaniu, sa najnovšie podrobne vyjadrila o slovenských konkurentkách. Ako vníma Veroniku Velez–Zuzulovú (33) a Petru Vlhovú (22)?

Kráľovná bielych svahov poskytla rozsiahly rozhovor denníku Pravda, v ktorom sa rozhovorila aj o tom, aký má vzťah ku dvom Slovenkám, s ktorými zvádza boje v slalome. „Petra je skvelá lyžiarka a úžasný človek. Počas leta drela, nič nepodcenila a pripravila sa na túto sezónu na sto percent, čo potvrdila triumfom v Levi i druhým miestom v Killingtone. Náš súboj o slalomársku kráľovnú tak bude mimoriadne vzrušujúci,“ pochválila Shiffrinová našu Vlhovú.

„Trénujeme spolu, stretávame sa na pretekoch a s mnohými dievčatami z lyžiarskeho prostredia mám výborne vzťahy. Petra nie je výnimkou. Vážim si na nej, že sa ku mne zakaždým správa priateľsky. Snažím sa o to isté,“ pokračovala Mikaela, ktorá sa pozastavila aj pri porovnaní sa s Petrou, keďže sú rovesníčky.

Shiffrinová (vľavo) sa teší na súboj o slalomovú kráľovnú s našou Petrou Vlhovou. Foto: Getty Images

„Petra sa doteraz venovala slalomu a obrovskému slalomu, no ja sa stále viac sústreďujem aj na rýchlostné disciplíny. Počula som, že aj ona by sa chcela v tejto sezóne o čosi viac venovať Super G a neskôr aj zjazdu. Verím, že to tak bude a predvedie svoju rýchlosť,“ prezradila Pravde.

Rodáčka z amerického štátu Colorado sa pozastavila aj pri Veronike Velez-Zuzulovej. „Zuzu bola pre mňa vždy jednou z najnebezpečnejších súperiek. Je nesmierne rýchla, zakaždým na mňa vytvárala obrovský tlak a nútila ma zlepšovať sa. Verím, že sa dá do poriadku a na olympiáde nebude chýbať. Fanúšikovia si zaslúžia vidieť v Pjongčangu tých najlepších a Zuzu medzi ne stále patrí,“ vzdala Shiffrinová hold aj druhej Slovenke.