FOTO Sexi slovenské športovkyne, ktoré možno nepoznáte: Prsnatá basketbalistka či krásna bežkyňa!

Dominiku Cibulkovú či Danielu Hantuchovú pozná asi každý Slovák a nejde len o úspešné športovkyne, ktoré robia Slovensku dobré meno v zahraničí. Obe vynikajú krásou, no príťažlivými ženami sa to v slovenskom športe len tak hemží a my vám prinášame desať z nich, ktoré sú okrem úspechov aj mimoriadne krásne, no zďaleka sa im nedostáva toľko pozornosti. A že sa je rozhodne na čo pozerať, o tom sa presvedčíte už sami!

Plavkyňa Karolína Hájková, basketbalistka Miriam Podhorin a lukostrelkyňa Alexandra Longová. Slovenské športovkyne, ktoré ste možno nepoznali, no ich krása hovorí za všetko. Foto: Instagram, Lukáš Kimlička

Slovenská atletika prežíva vďaka Matejovi Tóthovi a Jánovi Volkovi svoje zlaté roky, no pri opačnom pohlaví je to už s úspechmi striedmejšie. Veľkou nádejou do budúcna je však krásna 20-ročná bežkyňa Michaela Pešková, ktorá len nedávno odišla do Ameriky, aby zúročila svoj talent a v najbližších rokoch ho predviedla aj na svetovej scéne. Hlavnou disciplínou sexi atlétky je beh na 400 metrov cez prekážky. Na juniorských majstrovstvách sveta skončila piata. Foto: Instagram Pokračovanie na ďalšej stránke

