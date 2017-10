EXKLUZÍVNE Nechýbali sme na poslednom tréningu Petry Vlhovej: Bude na Bondovej trati vyčíňať naša lyžiarka?

Lyže navoskované, paličky označené, trať prichystaná. Sezóna sa môže začať! Práve dnes štartuje v rakúskom Söldene úvodné kolo Svetového pohára v lyžovaní aj s našou Petrou Vlhovou (22). Tím denníka Plus JEDEN DEŇ bude pri tom!

Petrin brat a manažér tímu Boris nám poodhalil pred začiatkom ročníka atmosféru okolo našej lyžiarky: „Nálada v tíme je veľmi dobrá. Natrénovali sme toho veľa, pred týždňom aj v samotnom Söldene. Na kopci, kde budú preteky, odjazdila Petra štyri tréningové dni. Sme pripravení na sobotný ‚obrák‘.“

V Rakúsku pri Peti nechýba tréner Livio Magoni, asistent Matej Gemza, servisman Stanislav Vozárik, kondičný tréner Šimon Klimčík a otec Igor. Piatkový program mierne skomplikovalo počasie. „V nárazoch dosahoval vietor rýchlosť až 100 km/h. Komisári preto zrušili voľné jazdy. Spúšťať sme sa mohli len na vedľajšom tréningovom kopci,“ pokračoval Boris Vlha.

Petra Vlhová sa pred prvými pretekmi takto pripravovala na suchu. Foto: Martin Domok

Po návrate zo svahu absolvovala Petra tréning nasucho v improvizovaných podmienkach. Na fitlopte a stacionárnom bicykli cvičila na chodbe hotela. Označila si tiež paličky, aby si ich medzi ostatnými lyžiarkami spoznala. Pred prvými pretekmi v sezóne, pochopiteľne, cítiť aj napätie.

„Petra len trénovala a trénovala. Rada by sa konečne porovnala s ostatnými babami na ostrom štarte. Niečo nám už naznačili minulotýždňové výsledky, no preteky sú predsa len o inom,“ konštatoval brat našej lyžiarky. Vlani zajazdila Vlhová na výbornom ôsmom mieste. „Radi by sme to obhájili, spokojní budeme aj s prvou desiatkou,“ avizuje Boris. Jedným dychom však dodáva: „Sestra má na viac!“