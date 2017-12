Dopingový hriešnik Armstrong sa obul do podozrení Froomea: Tohto sa už nikdy nezbaví!

Svetovou cyklistikou pred pár dňami prehnala správa o tom, že Brit Chris Froome mal pozitívny dopingový nález. Ten sa to snaží všetkými možnými spôsobmi odvrátiť a tvrdí, že za to môže jeho astma. Najnovšie sa k tejto kauze vyjadril aj Američan Lance Armstrong, ktorému odobrali sedem prvenstiev z Tour de France za dopingové prehrešky. Čo teda bývalý „slávny“ jazdec povedal?

„Viem presne, ako sa cíti a tiež, že mu to spôsobí obrovské škody," povedal Armstrong. Práve on za doping pykal poriadne tvrdo a dlho svoju vinu popieral, ale nakoniec sa ku všetkému priznal. Froome čelí predmetu vyšetrovania Medzinárodnej cyklistickej federácie (UCI) za to, že mal počas Vuelty dopovať.

Froome mal v krvi dvojnásobok lieku na astmu, aký je povolený. Brit sa teraz snaží vyvrátiť všetky podozrenia na svoju osobu, pretože salbutamol nie je úplne zakázaná látka, keďže je astmatik. „Aj keď bude úplne oslobodený, Froome bude poškvrnený naveky," vyhlásil Lance Armstrong.

„Už teraz to je pre neho nepríjemné, no bude mať okolo seba ešte väčší chaos," dodáva Lance, ktorý si tým prešiel tiež a teraz sa obúva aj do drsnej kritiky na adresu Froomea a celej cyklistiky. "To, čo sa deje, nie je príliš etické, pretože keď si prečítam niektoré články, Froome je v nich vnímaný ako niekto, kto si dal na raňajky galón EPA," povzdychol si americký previnilec.