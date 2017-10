Ďalšia rana pre svetové lyžovanie: Po Velez-Zuzulovej postihla malá tragédia ďalšiu hviezdu!

Slovinská lyžiarka Ilka Štuhecová si počas víkendového tréningu ťažko zranila koleno. Svetová šampiónka i víťazka malého glóbusu za zjazd pravdepodobne bude chýbať na februárových ZOH v kórejskom Pjongčangu. Informovala slovinská tlačová agentúra STA.

Podľa správ z kliniky si roztrhla predný krížny väz v ľavom kolene. Znamená to stop na viacero mesiacov, pravdepodobne do konca sezóny. Dvadsaťšesťročnej pretekárke sa úraz stal po páde počas nedeľňajšej tréningovej jazdy v rakúskom stredisku Pitztal. "Nanešťastie to bola moja posledná jazda na niekoľko mesiacov. Som riadne nazlostená, ale som aj plne motivovaná vrátiť sa v plnej forme," oznámila fanúšikom na sociálnej sieti.

Štuhecová v minulej zime v zrelom súťažnom veku priam vtrhla na špicu zjazdárskej elity a nečakane tak plnohodnotne nahradila svoju slávnu a úspešnú krajanku Tinu Mazeovú, ktorá ukončila kariéru.

S ambíciami súperiek "pozametala" najmä v kĺzavých disciplínach, ale riadne sa katapultovala aj vo všeobecnom poradí, v ktorom so ziskom 1325 bodov popreháňala favoritku a napokon aj celkovú víťazku Mikaelu Shiffrinovú z USA. Úspešné slovenské slalomárky Petra Vlhová a Veronika Velez-Zuzulová na 10. a 11. mieste získali 589 resp. 565 bodov.

Šokujúca zmena v kariére lyžiarky Veroniky Velez Zuzulovej: Ukončila to!

Záhadný status lyžiarky Veroniky Velez Zuzulovou! Je už dieťa na ceste?

Velez-Zuzulová s Vlhovou pobláznili aj úhlavnú rivalku: Takú reakciu nikto nečakal

Nepochopiteľné komentovanie Gantnerovej zatienilo triumf Vlhovej: Fanúšikovia jej posielajú tvrdé odkazy!

Slovinka okrem sezónneho titulu za zjazd bola najlepšia aj v kombinácii a druhá v super-G. Na majstrovstvách sveta v St. Moritzi dobyla s jasným náskokom zlato v kráľovskej alpskej disciplíne.