Vstúpiť do manželského zväzku je pre každého človeka jedno z najdôležitejších, ale aj najkrajších rozhodnutí v živote. Ak novomanželia skutočne spravia tento krok, tak veria, že im to vydrží naveky. Nie vždy je to však skutočne tak. Presvedčili sa o tom mnohí hviezdni športovci a ľudia pohybujúci sa okolo tohto odvetvia, ktorí museli svojim manželkám po rozvode vysoliť desiatky miliónov, ktoré krvopotne zarobili počas kariéry.

Najdrahšie rozvody vo svete športu: Ohrdnuté manželky urobili z hviezd takmer žobrákov!

10. Mike Tyson a Robin Givensová (8,5 milióna eur) - Toto manželstvo sa zdalo byť od začiatku veľmi nestabilné. Slávny boxer Tyson je známy tým, že v čase slávy zarábal veľké peniaze. Tie však vo veľkom rozhadzoval a míňal ich aj na drogy, ktorým holdoval. Givensová je naopak americká herečka, o ktorej sa vedelo, že sa v mladosti rada zabávala. Svadba sa konala v roku 1989. Verejnosť očakávala, že im to spolu dlho nevydrží. Bola to pravda, pretože už po ôsmich mesiacoch nasledoval rozvod. Tysona išlo od zlosti rozdrapiť, lebo musel Givensovej vyplatiť 8,5 milióna eur. Foto: Twitter Pokračovanie na ďalšej stránke

