Posledná nádej pre Michaela Schumachera? Jeho rodina zvažuje radikálny krok!

Všetci vedia, že od decembra 2013, keď sedemnásobný majster sveta v F1 Michael Schumacher (48) utrpel vo francúzskych Alpách ťažké poranenia mozgu, sa legendárny pretekár neobjavil na verejnosti. Po nešťastnej lyžovačke ho rodina zatvorila v sídle v Ženeve, kde sa lieči. Liečba však nedosahuje želané pokroky a najnovšie informácie tvrdia, že Schumiho prevezú do USA.

Schumacher bol v kóme do 16. júna 2014. To bolo pol roka od jeho nešťastného pádu hlavou na skaly. Kvôli záchrane života musel absolvovať dve ťažké operácie hlavy. Tie sa podarili, pretože prežil, no následky sú fatálne.

Odvtedy Michaela nikto nevidel a na svetlo sveta neprenikla ani jedna fotografia, ktorá by dokumentovala jeho stav. Informácie o jeho stave sa tiež stali záhadou, pretože rodina sa k tomu odmieta vyjadrovať. „Rozhodnutie chrániť súkromie pred verejnosťou bolo prijaté v záujme Michaela," povedala jeho manželka Corinna.

Tá sa spolu s ostatnými blízkymi bývalého nemeckého pretekára rozhodla, že mu vo švajčiarskej Ženeve, kde majú sídlo, zriadia špeciálnu kliniku. Dlhé mesiace ho tam liečia špičkoví odborníci. Schumacherovci na jeho liečbu za štyri roky minuli ťažké milióny, avšak výsledok nie je vôbec priaznivý. Nemcov stav sa zlepšuje veľmi pomaly a podľa dohadov neváži ani 50 kilogramov.

Schumacherovi sa stala osudnou jeho obľúbená lyžovačka. Foto: profimedia.sk

Najnovšie svet obleteli správy, podľa ktorých príde v liečbe Schumachera k zásadnej zmene. Švédske noviny Expressen prichádzajú s informáciou, že manželka Corinna chce vyskúšať nový typ liečby. Legendu stajne Ferrari majú previezť na špeciálnu kliniku do amerického Texasu. Ide o špeciálne mozgovo-traumatické centrum. „Máme rozsiahle skúsenosti s takýmito pacientmi. V Európe pravdepodobne neexistuje žiadna klinika, ktorá by zvládla toľko prípadov ako my," prezradil pre švédsky plátok doktor Mark Meeks.

Otáznik visí nad tým, či Schumi zvládne prevoz lietadlom. Ak áno, je to pravdepodobne jedna z posledných možností na jeho zotavenie.

