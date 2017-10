Môže sa oslavovať! Hamiltona na ceste za štvrtým titulom nezastavila ani kolízia s Vettelom

Britský pilot Lewis Hamilton po štvrtý raz v kariére oslavuje titul majstra sveta v motoristickej formule 1. Pretekár tímu Mercedes síce v nedeľňajšej Veľkej cene Mexika obsadil 9. miesto, istotu titulu dve kolá pred koncom mu zabezpečila štvrtá pozícia jeho jediného rivala Sebastiana Vettela na monoposte Ferrari.

Obaja jazdci bojujúci o titul sa dostali krátko po štarte do vzájomnej kolízie a museli ísť do boxov. Po celý zvyšok pretekov sa už len predierali štartovým poľom. Vettel potreboval na uchovanie majstrovských nádejí minimálne druhú priečku, Hamiltonovi hrala do kariet aj piata pozícia. Brit má v poradí MS už neprekonateľný náskok 56 bodov.

Víťazom VC Mexika na Okruhu bratov Rodríguezovcov sa stal 20-ročný holandský mladík vo farbách Red Bullu Max Verstappen. Rodák z Hasseltu vybojoval tretie prvenstvo v pretekoch F1, v Mexiku vyhral s náskokom takmer 20 sekúnd pred Valtterim Bottasom z Mercedesu. Tretí skončil Kimi Räikkönen zo stajne Ferrari s mankom 54 sekúnd.

Lewis Hamilton oslavuje štvrtý majstrovský titul. Foto: TASR

Hamilton na ceste za svojím štvrtým titulom svetového šampióna získal deväť víťazstiev, situácia v šampionáte sa definitívne zlomila v jeho prospech po letnej prestávke, keď využil Vettelove viaceré zaváhania či technické problémy. Tridsaťdvaročný rodák zo Stevenage sa tešil z prvého titulu v sezóne 2008 ešte vo farbách McLarenu, ďalšie tri primáty pridal už ako člen tímu Mercedes. Triumfoval v rokoch 2014, 2015 a 2017. Vlani ho prekonal jeho tímový kolega Nico Rosberg.

Hamilton sa v počte titulov vyrovnal svoju aktuálnemu rivalovi Vettelovi a Francúzovi Alainovi Prostovi. Pred ním sú Argentínčan Juan Manuel Fangio s piatimi titulmi a nemecký sedemnásobný majster sveta Michael Schumacher, ktorého tento rok Hamilton prekonal v počte kvalifikačných víťazstiev. Zároveň sa stal najúspešnejším britským jazdcom v F1, keď prekonal Jackieho Stewarta s tromi titulmi.

V Mexiku sa tešil z víťazstva Max Verstappen. Foto: Getty Images

"Nech žije Mexiko! Ďakujem všetkým fanúšikom, boli ste fantastickí," kričal pod tribúnou do mikrofónu rozradostený Hamilton, ktorý po prejazde cieľom absolvoval s britskou vlajkou čestné "víťazné" kolo. "Mali sme dobrý štart do pretekov, ale doteraz neviem, čo sa stalo v tretej zákrute. V každom prípade na tom teraz vôbec nezáleží, pretože napokon všetko dopadlo tak, ako som si želal. Ďakujem Mercedesu za úžasných päť rokov, som šťastný, že som súčasťou tohto skvelého tímu. Ďakujem aj mojej rodine, ktorá vždy stojí pri mne a je mi veľkou oporou," dodal.

Výsledky VC Mexika (66 kôl, 1 kolo - 4,304 km, spolu 305,354 km):

1. Max Verstappen (Hol./Red Bull) 1:36:26,552 h, 2. Valtteri Bottas (Fín./Mercedes) +19,678 s, 3. Kimi Räikkönen (Fín./Ferrari) +54,007, 4. Sebastian Vettel (Nem./Ferrari) +1:10,078 min, 5. Esteban Ocon (Fr./Force India) + 1 kolo, 6. Lance Stroll (Kan./Williams) + 1 kolo, 7. Sergio Perez (Mex./Force India) + 1 kolo, 8. Kevin Magnussen (Dán./Haas) + 1 kolo, 9. Lewis Hamilton (V.Brit./Mercedes) + 1 kolo, 10. Fernando Alonso (Šp./McLaren) + 1 kolo, 11. Felipe Massa (Braz./Williams) + 1 kolo, 12. Stoffel Vandoorne (Belg./McLaren) + 1 kolo, 13. Pierre Gasly (Fr./Toro Rosso) + 1 kolo, 14. Pascal Wehrlein (Nem./Sauber) + 2 kolá, 15. Romain Grosjean (Fr./Haas) + 2 kolá

poradie jazdcov (18/20 pretekov): 1. Hamilton 333, 2. Vettel 277, 3. Bottas 262, 4. Ricciardo 192, 5. Räikkönen 178, 6. Verstappen 148, 7. Perez 92, 8. Ocon 83, 9. Sainz ml. 54, 10. Stroll 40, 11. Massa 36, 12. Hülkenberg 34, 13. Grosjean 28, 14. Magnussen 19, 15. Vandoorne 13, 16. Alonso 11, 17. Palmer 8, 18. Wehrlein 5, 19. Kvjat 5

poradie tímov (18/20): 1. Mercedes 595, 2. Ferrari 455, 3. Red Bull 340, 4. Force India 175, 5. Renault 96, 6. Williams 76, 7. Haas 47, 8. McLaren 24, 9. Sauber 5, 10. Toro Rosso 5