Spojenie krásne ženy a rýchle autá patrilo k sebe od počiatkov pretekania. Teraz šéfovia formuly 1 zvažujú, že spravia radikálnu zmenu a povestným „grid girls“ na štartovom rošte odzvoní.

Riaditeľ F1 Ross Brawn pre BBC uviedol, že „ide o veľmi citlivú záležitosť,“ ktorú musia dôkladne preskúmať. „Chceme rešpektovať všetky strany. Mnoho ľudí považuje dievčatá na štartovom rošte za súčasť tradície, iní to vnímajú ako prežitok, takže sa tým zapodievame,“ pokračoval. Šéf efjednotky Chase Carey ho doplnil: „Potrebujeme sa na to pozrieť zo všetkých uhlov a učiniť správne rozhodnutie pre budúcnosť tohto športu.“

Grid girls sú modelky, ktoré plnia promotérske úlohy. Zväčša majú na sebe oblečenie reprezentujúce sponzora a na štarte držia tabuľky s menami pretekárov či dáždniky. Počas VC Bahrajnu v roku 2016 sa dostalo na rošt aj sedem Sloveniek, ktoré pracovali pre leteckú spoločnosť Gulf Air.

Krásne dievčatá boli vždy ozdobou kráľovnej motošportu. Foto: Getty Images

Debata o tom, či grid girls patria do seriálu F1, súvisí najmä s tvrdeniami, že ide o objektifikáciu žien a sexizmus. Bos tímu Red Bull Christian Horner to zhrnul vecne. „Už sme skúšali mať na štarte modelov a kritizovali nás. V Rakúsku plnili túto rolu deti a znova nás kritizovali. Vždy bude niekto nespokojný,“ konštatoval.

Na okruhoch sa vďaka prítomnosti krásnych slečien zrodil nejeden vzťah. Azda najznámejší v podaní Bernieho Ecclestona a slovinskej modelky Slavice Maličovej. Pred VC Talianska v roku 1982 ju vyháňal z depa, kde podľa neho nemala čo robiť. Dosť pri tom kričal. Ona mu zarevala naspäť, že ak sa priblíži, kopne ho. Na Brita to zapôsobilo, pozval ju do karavanu na kolu a napriek výškovému aj vekovému rozdielu spolu zostali 17 rokov. Bývalý promotér F1 by teda sotva zavádzal podobné zmeny.