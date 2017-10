Hamilton už môže začat oslavovať: Po ďalšom triumfe sa šance Vettela scvrkli na minimum!

Brit Lewis Hamilton sa stal víťazom Veľkej ceny USA seriálu MS Formuly 1.

Pilot stajne Mercedes sa priblížil k zisku štvrtého majstrovského titulu v kariére, po triumfe na okruhu v Austine má na čele klasifikácie 66-bodový náskok pred Sebastianom Vettelom, ktorý prišiel do cieľa na druhom mieste. Mercedes si v USA už v predstihu zaistil prvenstvo v Pohári konštruktérov. Do konca sezóny zostávajú už len tri podujatia, získať sa v nich dá maximálne 75 bodov.

Hamilton si v Texase vybojoval rekordnú 72. pole position v kariére. Na predčasné oslavy titulu potreboval víťazstvo a súčasne to, aby sa Vettel nezmestil do prvej päťky. Nemec však výborne odštartoval do hlavných pretekov, keď sa hneď dostal pred Hamiltona. Bottas si s vypätím všetkých síl udržal tretiu priečku, hoci na neho viackrát dobiedzal Ricciardo.

Lewis Hamilton opäť zdolal Sebastiana Vettela a mieri za majstrovským titulom. Foto: TASR

V 6. kole Hamilton využil DRS, na dlhej rovinke sa dotiahol na Vettela a v zákrute si vzal späť vedúcu priečku. Vettel v 17. kole obul mäkkú sadu pneumatík a vrátil sa na trať na piatom mieste. Zastávku v boxoch absolvoval bez ujmy aj Hamilton a zaradil sa pred Vettela. Netrvalo dlho a líder klasifikácie predbehol aj holandského mladíka Verstappena. Ten síce klesol na piate miesto, oproti pozícii na štarte však zaznamenal veľký progres, keďže do pretekov vyrazil zo 16. priečky.

Hamilton si išiel, ako viackrát v tejto sezóne, "vlastné" preteky, Vettela držal na dištanc päťsekundovým a neskôr aj väčším náskokom. Jazdec Ferrari sa po druhej zastávke u mechanikov a obutí supermäkkej zmesi zosunul na štvrté miesto, ktoré si však v závere pretekov vylepšil predbehnutím Bottasa a následne ho pred seba pustil kolega Räikkönen. Z hľadiska boja o titul sa však dostal do neriešiteľnej situácie. V závere pretekov upútal pozornosť Verstappen, ktorý sa dostal pred Räikkönena na senzačné tretie miesto, ale dodatočná päťsekundová penalizácia ho o pódiovú radosť pripravila.

Kimi Räikkönen nakoniec skončil tretí. Foto: TASR

Hamilton si pohodlne prišiel pre 62. víťazstvo v kariére a deviate v tejto sezóne. Ďalšou zastávkou v seriáli F1 je Veľká cena Mexika, ktorá je na programe v nedeľu 29. októbra od 20.00 SEČ. Hamiltonovi stačí prísť do cieľa na piatom mieste aj v prípade, že by Vettel vyhral.