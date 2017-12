V pondelok uviedli do Siene slávy FIA Michaela Schumachera (48). Prezident Jean Todt uvádzal Schumiho medzi najväčšie motoristické legendy a hovoril o dojímavých okamihoch ich spoločnej kariéry vo Ferrari. Veľmi chcel, aby sa Michael na slávnosti zúčastnil, ale osud mu to nedoprial.

Dojímavé slová bývalého Schumacherovho šéfa: Vždy mal pochybnosti, no bojuje ďalej!

Legendárneho pretekára zastupovala na slávnosti jeho manažérka Sabine Kehmová. Samotný Jean Todt si takto zaspomínal: „Pamätám si nato, keď jazdil vo Ferrari a spomeniem dve veci. V roku 2000 získalo Ferrari titul po 21 rokoch. Podarilo sa to Michaelovi. Na pódiu som mu povedal, že náš pretekársky život už nikdy nebude rovnaký. Tento deň v Suzuki je najsilnejším okamihom mojej kariéry. A ďalšia vec, ktorá ukázala, aký Michael je. Keď ukončil sezónu 2000 majster sveta a začali sme sa pripravovať na novú, opýtal sa ma, či by som mu dovolil absolvovať nejaké testy vo Fiorane, aby zistil či je ešte schopný jazdiť. Vždy mal pochybnosti, či je dobrý, alebo nie. Svoje testy aj absolvoval a nebol zlý,“ prezradil Francúz.

Snažil sa, aby na slávnosť prišiel aj syn Mick a manželka Corinna. „Michael nám chýba, ale je tu a naďalej bojuje. Som rád, že je tu Sabine. Mick testuje v Španielsku a Corinna je v USA. Nevyšlo to, ale boj pokračuje. Michael je výnimočný človek, výnimočný pre motošport. Aj pre mňa, je to môj kamarát,“ povedal Todt.

Schumachera na odovzdávaní zastupovala manažérka Sabine Kehmová (vľavo). Foto: Getty Images

„Dnes večer som tu len ako biedna náhrada,“ skonštatovala Sabine Kehmová. „Všetci vieme, že Michael tu mal byť a som si istá tým, že by tu bol veľmi rád. Všetkých v tejto miestnosti vždy rešpektoval a bol poctený. Určite by bol na Jeana Todta hrdý, ako to celé zrealizoval. Takým úspešným ho podľa mňa robila láska a súcit s každým v tejto miestnosti, ako aj láska a vášeň pre tento šport,“ dodala Nemka.