Z Pánika sa stáva veľká hviezda Chicaga: Slová generálneho manažéra to len potvrdzujú!

Štart do novej sezóny Richardovi Pánikovi vyšiel nad očakávania. Slovenský útočník Chicaga Blackhawks po vydarenom vlaňajšom ročníku potvrdzuje, že sa v zostave jastrabov udomácnil a stáva sa z neho jedna z hlavných hviezd tímu.

Pánik pravidelne nastupuje v prvom útoku s Jonathanom Toewsom, jedným z najlepších hráčov NHL za poslednú dekádu. Ďalším do partie je Brandon Saad, ktorý sa v lete vrátil do Chicaga po dvoch rokoch strávených v Columbuse.

Slovenský hokejista je momentálne štvrtým najproduktívnejším hráčom svojho mužstva, keď si v desiatich zápasoch pripísal 5 gólov a 3 asistencie. Toews má rovnaký počet bodov, akurát strelil tri góly a na ďalších päť prihral. Saad má deväť bodov, keď strelil o gól viac ako Pánik.

Súhru elitnej formácie jastrabov si pochvaľuje aj generálny manažér Chicaga Stan Bowman. „Neviem, či za to môže viac energie alebo je to niečo iné, no Toews je skutočne efektívnejší. Richard Pánik takisto zažíva výborný vstup do sezóny. Sú to veľkí hráči, ktorí vedia využiť svoju rýchlosť a zručnosti. Súperom spôsobujú problémy a ani ja neviem, ako by som proti tomuto útoku hral. Je ťažké ich umlčať,“ povedal Bowman pre Chicaga Sun Times.