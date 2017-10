Veľké odhalenie z NHL: Za San Jose hviezdi Labanc, ktorého rodičia pochádzajú zo Slovenska!

Príbeh, ktorý napísal sám život. Až teraz vysvitlo, že rodičmi amerického hokejistu Kevina Labanca (21), ktorý prežíva vydarený štart do sezóny v drese San Jose Sharks, sú Slováci. Tí sa vybrali za veľkú mláku pred 23 rokmi, aby zabezpečili svojim deťom lepšiu budúcnosť. Keďže otec Milan bol hokejista, jeho syn sa „potatil“.

Otec Milan hrával v minulosti aktívne hokej za Spišskú Novú Ves, no po tom, čo mal problémy s výplatami, sa spolu s manželkou Anikou rozhodli opustiť rodnú krajinu. V roku 1994 sa vybrali do USA, kde sa usadili v Staten Island. Onedlho sa im narodila dcéra Diane a potom aj syn Kevin.

„S manželkou sme sa rozprávali, že to, čo urobíme, bude pre naše budúce deti,“ prezradil Milan Labanc pre mercurynews.com po zápase San Jose s New Yorkom Islanders, v ktorom videl svojho syna Kevina. „Nechali sme život na Slovensku, priateľov a v USA sme sa nechodili ani zabávať. Všetok čas sme strávili s našimi deťmi, aby sme im čo najviac mohli dať,“ dodal Labanc starší.

„Samozrejme, bolo to pre nás ťažké, ale deťom sme dali lepšiu šancu na dobrý život,“ priznal ešte otec útočníka Sharks. Aj tréner Bob Thornton, ktorý sa stretol s Kevinom v jeho mladosti, bol z prístupu slovenských rodičov uchvátený. „Jeho rodičia mu dali všetko, čo potreboval, aby uspel. Videl som to hneď, ako som ich po prvýkrát stretol. Boli to skutočne dobrí ľudia. Obetovali pre Kevina svoj čas,“ povedal Labancov bývalý kouč.

Kevin Labanc spoločne so svojím otcom Foto: Instagram

Ten vyzdvihol aj hokejistovu výchovu a slušnosť, čo nebýva medzi športovcami vždy zvykom. Kevin sa v roku 2013 dostal do juniorskej OHL, kde hral za tím Barrie Colts. V troch sezónach nastúpil na 198 duelov, v ktorých nazbieral 269 bodov, čo ho radilo medzi také esá ako Patrick Kane, či Eric Lindros, ktorí v tejto súťaži v minulosti žiarili. Všimli si to v San Jose a draftovali ho.

Vlani už Labanc naskočil do NHL a v drese s číslom 62 odohral 55 zápasov, v ktorých strelil osem gólov a pri dvanástich asistoval. V tejto sezóne je už stabilným členom prvého tímu Sharks, stihol už získať šesť bodov (3+3). „Mám šťastie, keď vidím, že Kevin dosiahol úroveň NHL. Som šťastný, že syn pokračuje v tom, čo robil jeho otec,“ povedal dojatý otec Milan.

Kevin je na svojich rodičov pyšný, čo dokazujú aj jeho slová: „Obetovali mi veľmi veľa. Zanechali svoje životy na Slovensku, opustili svojich blízkych, aby prišli sem a začali odznova. A to preto, aby sme mali so sestrou lepší život a budúcnosť. Práve to ma motivuje, aby som tvrdo makal.“