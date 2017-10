VIEME PRVÍ Slovenský reprezentant vyriešil svoju budúcnosť: Miklík sa vracia do známeho prostredia

Uplynulú sezónu dohral Michel Miklík (35) vo fínskom tíme JYP Jyväskylä, s ktorým obsadil tretie miesto a získal tak bronzové medaily. Veľmi sa mu tam páčilo, a tak mu nič nebránilo v tom, aby sa tam opäť vrátil.

Slovenský hokejový reprezentant sa rozohrával v prvoligovom tíme HC Bratislava. Odohral za klub aj pár zápasov, aby sa udržal vo forme. No a keďže mimoriadna ponuka neprišla, rozhodol sa opäť vrátiť na sever Európy.

„Mal som ponuky, ale neboli pre mňa tak zaujímavé, že by som ich akceptoval. Preto som podpísal v piatok polrorčný kontrakt s Jyväskylä. Pre nich sa to oplatí kvôli daniam a mne to nerobí problémy. Vo Fínsku sa hrá kvalitný hokej, páči sa mi tam, chalani sú super, takže nemal som nad čím rozmýšľať,“ zvestoval pre Plus JEDEN DEŇ po podpise zmluvy Miklík.

Sezónu začal Miklík v prvoligovom HC Bratislava. Foto: Matej Kalina

Do Fínska odlieta v nedeľu po linke Viedeň – Helsinki, kde ho už budú čakať predstavitelia klubu. Paradoxne by mal na svoj prvý zápas nastúpiť v utorok rovno proti Tomášovi Záborskému (Tappara Tampere) v Lige majstrov.