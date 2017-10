VIDEO Úžasné gesto Alexandra Ovečkina: Bezdomovec na stretnutie s ním nikdy nezabudne!

Alexander Ovečkin patrí medzi najväčšie hokejové hviezdy na svete. Útočník Washingtonu Capitals však potvrdil, že je takisto len z mäsa a kostí, ako každý iný smrteľník. Svedčí o tom dobrý skutok, ktorý spravil pred duelom v Edmontone.

Ovečkin potvrdil, že má veľké srdce, čo dokazuje príbeh, ktorý sa objavil v piatok na sociálnych sieťach. Kapitán mužstva sa so svojimi spoluhráčmi nachádzal v Edmontone pred sobotňajším duelom a vyrazil do ulíc mesta. V ňom zbadal bezdomovca, ktorý na sebe nemal ani tričko.

Ruskému kanonierovi ho prišlo ľúto a rozhodol sa, že mu pomôže. Vbehol do obchodu a neznámemu mužovi z ulice kúpil sveter, kabát a čiapku. Milý akt jedného z najlepších hokejistov na svete sa dostal aj k novinárom, ktorí sa Ovečkina pred duelom na ľade Edmontonu na celú vec opýtali.

„Nič to nebolo... len som išiel do obchodu so spoluhráčmi, pretože som videl muža bez trička. Rozhodol som sa, že mu kúpim sveter, kabát a čiapku,“ snažil sa 32-ročný kanonier celú situáciu odľahčiť. Útočník Washingtonu sa o celej veci nechcel baviť, no novinári sa nedali odbiť a z Rusa vytiahli ešte niekoľko slov.

„Bol poriadne prekvapený. Pozeral na mňa štýlom, či to myslím vážne. Myslím si však, že každý by mohol urobiť niečo podobné, ak by v zime videl na ulici videl takmer nahého človeka,“ dodal Ovečkin pred novinármi. „Je to človek, ktorý by niečo takéto pre pozornosť neurobil. Spravil to jednoducho preto, lebo si myslel, že je to správna vec,“ pochválil svojho spoluhráča útočník Washingtonu Tom Wilson.

Nie je to po prvýkrát, čo Ovečkin preukázal svoje dobré srdce. Keď na začiatku roka 2016 zúrila vo Washingtone a na celom východnom pobreží USA snehová búrka, zobral auto, natankoval do kanistrov benzín a z príjazdových ciest pomocou snehovej frézy odpratával haldy snehu, aby uľahčil život svojim susedom.