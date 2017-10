VIDEO Tomuto by Demitra zatlieskal: Slovanista Sádecký gólom roka v KHL napodobnil zosnulú legendu!

Hokejisti Slovana Bratislava v stredu síce prehrali s Lokomotivom Jaroslavľ 2:3, no po zápase sa nehovorilo o ničom inom, ako o góle domáceho útočníka Borisa Sádeckého. Dvadsaťročný mladík strelil v KHL svoj premiérový gól, ktorý už teraz ašpiruje na najkrajší presný zásah v tejto sezóne.

Ešte v roku 2004 dnes už nebohý Pavol Demitra predviedol niečo, čo slovenská extraliga predtým nezažila. V drese Dukly Trenčín (v NHL bola v tejto sezóne výluka) sa predstavil na ľade Slovana a jeho tím naložil zúfalým „belasým“ päť kúskov. Nad všetkými však vyčnieval druhý presný zásah Demitru v zápase, keď si posunul puk medzi nohy a chladnokrvne zavesil pod hornú žŕdku domácej brány.

O trinásť rokov sa na ľade Slovana situácia zopakovala, akurát v tomto prípade sa už mohli tešiť domáci priaznivci. Boris Sádecký totiž napodobnil hokejovú legendu a paradoxne strelil svoj premiérový gól v KHL á la Demitra proti tímu, v ktorom Pavol Demitra tragicky zahynul pri páde lietadla hráčov Lokomotivu Jaroslavľ pred šiestimi rokmi.

Talentovaný mladík si prebral v tretej tretine pri mantineli puk, elegantne sa zbavil obrancu súpera a zoči-voči nemu stál už len brankár Sudnicin. Ten sa hráčovi Slovana hodil pod nohy, to však netušil, ako ho Sádecký vykúpe. Trenčiansky odchovanec si hodil puk medzi nohy a elegantne prehodil brankára Lokomotivu. Zimný štadión v tej chvíli takmer explodoval a spoluhráči Sádeckého len nechápavo pozerali, čo to drzý mladík previedol.

Vyrovnávajúci gól na 2:2 na body nakoniec nestačil, no tak skoro sa naň určite nezabudne a je isté, že bude figurovať medzi najkrajšími v zostrihoch nadnárodnej súťaže na konci sezóny. „Prišlo to akosi samo. Z ničoho nič mi napadlo, že to spravím a padlo to tam,“ hovoril po zápase šťastný strelec a dodal, že na svoj gól proti súperovi zvučného mena do konca života nezabudne.

Dvadsaťročný útočník prezradil, že podobné kúsky skúša aj na tréningoch. „Sem-tam to spravím, ale väčšinou je to len zo srandy. Nie je to o tom, že by som to chcel spraviť v zápase. Ozaj to prišlo samo,“ pokračoval Sádecký a veľmi dobre vedel, koho svojím gólom napodobnil. „Viackrát som videl zostrihy jeho najkrajších gólov,“ pokračoval útočník Slovana narážajúc na Pavla Demitru.

V piatok sa v Bratislave predstaví SKA Petrohrad, suverén doterajšieho ročníka. Obhajca Gagarinovho pohára ešte v základnej hracej dobe neprehral a proti Slovanu bude jasným favoritom. Dres Petrohradu oblieka aj hviezdny Pavel Daciuk. „V mladosti bol práve on mojím vzorom. Budem rád, ak s ním dokážem vyhrať aspoň na vhadzovaní,“ dodal Boris Sádecký.