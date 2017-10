VIDEO Slovenskí hokejisti v exotickom Nice: Zlákala ich pláž, kvalita aj pravidelný plat

Slnko zalieva pláže, mestské parky zdobia palmy a aj koncom októbra sa tu môžete opaľovať. Málokomu by napadlo, že vo francúzskom Nice nájdete aj hokejový klub, ktorý hrá najvyššiu francúzsku súťaž. A nielen to! Jeho dres si oblieka až pätica Slovákov a vedie ich slovenský kouč Stanislav Šutor (46).

Matej Hamrák hráva za Nice Aigles – teda za orlov z Nice – už tretiu sezónu. Keď prišiel, pôsobili ešte v druhej najvyššej súťaži. „Hrával som na Slovensku a túžil som po zmene, chcel som zažiť niečo nové. S manželkou sme sa teda zbalili a odišli sem,“ zaspomínal si. „Podarilo sa nám postúpiť a druhý rok sme už v najvyššej Magnus Ligue. Neľutujem,“ vraví otvorene.

Podobne sú na tom aj slovenskí spoluhráči Emil Bagin, Vladimír Kubuš, Peter Hrehorčák mladší a Daniel Babka mladší. Tí všetci okúsili hokejový chlebík v rodnej krajine, no trápili ich chronické problémy našich klubov. Predovšetkým meškajúce výplaty. „Platy na Slovensku nie sú zlé, no keď neviete, kedy a či vôbec vám príde výplata, je to zložité,“ poznamenal Hamrák. „Tu výplata chodí vždy načas,“ doplnil ho Hrehorčák. Výhodou je aj to, že klub sa hráčom v plnej miere stará o ubytovanie. Niektorým platí hotelové apartmány, tým s rodinami byty. Z platu, ktorý sa pohybuje do dvetisíc eur, tak vedia ušetriť podstatne viac než v domovine.

Slovenskí hokejisti hrajúci vo francúzskom Nice. Zľava: Matej Hamrák, Daniel Babka, Peter Hrehorčák, Emil Bagin. Foto: Martin Domok

Francúzska riviéra, na ktorej leží aj Nice, láka každoročne milióny turistov. V čase našej návštevy bolo vonku krásnych 23 °C. „Celý rok je tu slniečko, čo je super, keďže som tu aj s manželkou a dvoma dcérkami. Rodina na Slovensku chodí v zimných bundách a my sa môžeme opaľovať na balkóne,“ potvrdil Hamrák ďalší z benefitov.

Hrehorčák upozornil, že hoci je Francúzsko predovšetkým futbalová krajina, aj hokej je na veľmi dobrej úrovni. „Liga je kvalitná, každým rokom ide nahor. V príprave sme zdolali Poprad, s Košicami sme prehrali v predĺžení a dovolím si tvrdiť, že sme boli lepším mužstvom. A to náš klub ani nepatrí medzi najsilnejšie v súťaži,“ podotkol syn trénera Spišskej Novej Vsi.

V ostatných mužstvách Magnus Ligue je hlavným jazykom angličtina, v Nice je to trochu inak. „Francúzom rozpráva tréner po francúzsky, nám a štyrom Čechom to vysvetlí po slovensky. Takže sa nemôžeme vyhovoriť, že sme nerozumeli pokynom. Bohužiaľ,“ zavtipkuje Bagin.

Matejovi Hamrákovi robí vo Francúzsku spoločnosť aj rodinka. Foto: Martin Domok

Vďaka slovensko-českej enkláve panuje v tíme veľmi dobrá atmosféra. Spolu držia aj manželky a priateľky hokejistov, ktoré sa okrem domácich zápasov stretávajú aj v čase, keď sú chlapi na ihriskách súperov.

Ambíciou Nice je v tejto sezóne postúpiť do play-off. Z 12 tímov sa tam po 44 kolách prebojuje najlepšia osmička. Ostatní hrajú baráž o udržanie sa, posledný z nich vypadne do nižšej súťaže. Podľa pravidiel musí byť na súpiske minimálne 11 Francúzov. V tomto smere majú Hrehorčák s Babkom výhodu, majú štatút domácich hokejistov. Pôsobili tu v žiackych rokoch, keďže v krajine galského kohúta hrávali ich otcovia.

Slováci sa zhodli, že francúzska liga im vyhovuje a nemali by problém zotrvať v nej do konca kariéry. „A možno si raz zahrať za našu reprezentáciu. To je môj hokejový sen,“ dodá Matej Hamrák. Zvyšok krajanov s úsmevom prikývne.

Napriek debaklu spievali V utorok hrali hokejisti Nice pohárový zápas proti Gapu Rapaces. Prehrali jednoznačne 0:5, no atmosféra v neveľkom, no zaplnenom hľadisku tomu vôbec nenasvedčovala. Fanúšikovia spievali chorály až do konca a na záver svojich odmenili vrúcnym potleskom. „Myslím si, že na Slovensku by väčšina divákov odišla už po prvej tretine,“poznamenal Emil Bagin. „Vo Francúzsku sa chodia ľudia aj na šport kultúrne vyžiť podobne ako my do divadla. Stretnú sa, porozprávajú, dajú si pivko a fandia. Neprenášajú na nás žiaden stres,“ porovnal Matej Hamrák.