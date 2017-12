VIDEO Hviezda NHL rozdávala na Vianoce radosť: Dedko Subban svojím skutkom dojal celú rodinu!

Je to šoumen! Reč je o kanadskom hokejistovi P.K. Subbanovi, ktorý je známy tým, že je za každú srandu. Najnovšie sa sa prezliekol za starého pána a na záver spravil na Vianoce jednu rodinu v Nashville šťastnou.

Obranca Nashville Predators tmavej pleti je hviezdou NHL a patrí k najlepšie zarábajúcim hráčom v profilige. Aj preto mu nerobí problém spraviť radosť niekomu, kto to potrebuje. V tomto sviatočnom období sa v uliciach mesta, kde hráva, prechádzal ako starý dedko a šíril dobrú náladu.

Okrem toho, že po meste rozdával darčeky a sladkosti, sa v programe Blueline Buddies postaral o úžasnú vec. Rodine, ktorej pomery nedovolia si prerobiť v dome, čo by chceli, dal do poriadku celú domácnosť. A to tak, že ju celú prerobil.

Subban spoločne so spoluhráčom Romanom Josim popresúvali nábytok, postavili vianočný stromček a prizvali aj šéfkuchára Antonia Parka. Ten rodine navaril slávnostnú štvorchodovú večeru.