VIDEO Hokejová legenda padla na zem ako podťatá: Na celú hrôzu sa museli prizerať jej deti!

Malo ísť o poctu legende, narušili ju nepríjemné momenty. Bývalý kapitán Djurgården IF Nichlas Falk počas svojho príhovoru skolaboval a padol ako podťatý na červený koberec.

Všetko malo byť podľa tradičného plánu: slávnostné vyvesenie dresu, pri ktorom nemohol chýbať ten, kto ho dlhé roky nosil. Falk sa na tento moment pozeral v spoločnosti manželky a troch detí. Tie však v momente, ako legendárny hráč ďakoval fanúšikom, sledovali, ako ich otec a manžel padá k zemi.

Falk stratil vedomie, po minúte vstal a žartoval, že tento moment bude mať určite poriadnu sledovanosť na youtube. Ceremoniál síce dokončil, no pri poskytovaní rozhovorov v zákulisí opäť skolaboval a previezli ho do nemocnice.

Dôvodom problémov bol podľa lekárov nepravidelný rytmus srdcovej predsiene. „Príliš som svoje telo nevnímal, nevenoval som tomuto problému pozornosť. Srdce pracovalo často veľmi extrémne a pri tom zbytočne,“ hovorí Falk, pre ktorého bolo najnepríjemnejšie práve to, že to všetko videla na vlastné oči jeho rodina.

„Ešte som to video celé nevidel, je to trochu desivé, pretože ma kamera sníma zozadu a celá moja rodina je uprostred obrazu. To bolo na tom najťažšie, pozerať sa na moje deti, keď sledujú, ako im kolabuje otec.“

Falka si v nemocnici nechali na týždňovom pozorovaní, vďaka liečbe mu, našťastie, nehrozia trvalé následky. „Som za to rád. Prvé ráno v nemocnici bolo veľmi ťažké. Prechádzajúcu noc som neprežil tak, ako som chcel, a síce obklopený priateľmi po oslavách toho, že je môj dres pod stropom haly,“ dodal Falk.